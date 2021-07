Duas policiais perseguem e prendem suspeitos de arrastão e roubo

Duas policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimonio (Depatri) prenderam uma dupla suspeita de realizar arrastões e cometer roubo de motocicleta na manhã desta quarta (28), em Aracaju. Com os presos, foram apreendidos a moto, subtraída um pouco antes do flagrante, uma arma de fogo municiada, dois aparelhos celulares e um capacete.

De acordo com informações da delegada Viviane Pessoa, diretora do Depatri, policiais da unidade foram abordadas por um transeunte, que informou sobre homens supostamente armados, que estavam numa moto e haviam descartado uma bolsa. As agentes seguiram na direção tomada pelos suspeitos, e alcançaram os homens. Estes, ao notar a aproximação policial, empreenderam fuga, sendo prontamente perseguidos.

Eles foram interceptados na Avenida Gonçalo Rolemberg Leite (Nova Saneamento), onde receberam voz de prisão, sendo que um dos suspeitos portava um revólver municiado. Com a dupla, foram apreendidos dois celulares roubados e um capacete. Os rapazes afirmaram que realizaram o roubo da motocicleta na região da feira do conjunto Augusto Franco e estavam usando-a para cometer arrastões até ser detida. O caso foi encaminhado ao Depatri.

Fonte: SSP/SE