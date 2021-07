Em mais um dia sem óbito por covid-19, Aracaju imuniza população de 29 anos nesta quinta-feira

Gradativamente, seguindo um escalonamento, a população aracajuana está sendo vacinada contra a covid-19, e a capital sergipana já possui mais da metade dos seus munícipes com, pelo menos, a primeira dose recebida.

Nesta quarta-feira (28), a Prefeitura de Aracaju, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), deu continuidade ao cronograma da campanha de vacinação e avançou para a faixa etária de 29 anos, além de seguir com contemplando gestantes e puérperas, e com a aplicação da segunda dose de CoronaVac e AstraZeneca.

A vacinação de pessoas com 29 anos segue até esta quinta-feira (29) e, para isso, a Prefeitura disponibiliza seis pontos fixos, que funcionam das 8h às 16h, e estão localizados no Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes (Farolândia), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Uninassau (avenida Augusto Franco). E dois drive-thrus, um no Parque da Sementeira e outro no pátio da sede do 28º Batalhão de Caçadores.

Gestantes e puérperas também seguem sendo vacinadas com ponto exclusivo, no Auditório Antônio Vieira Neto, localizado no bairro Siqueira Campos. Além do documento de identificação com CPF e comprovante de residência em nome da pessoa a ser vacinada, é necessário apresentar um documento que comprove a gestação ou puerpério.

CoronaVac

Os aracajuanos que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac no mês de junho e que ainda não receberam a segunda, devem completar o esquema vacinal no Auditório Antônio Vieira Neto (das 8h às 16h), localizado na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos.

Para a segunda dose, é necessário a apresentação do cartão de vacina, do documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Os usuários que receberam a primeira dose desse imunizante em abril precisam enviar e-mail para vacinacovid2@aracaju.se.gov.br e solicitando a vacina. Para isso, é necessário anexar cópia de cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência. Outra opção é entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde, por meio do 0800-729-3534, opção 7, ou agendando em uma Unidade Básica de Saúde.

AstraZeneca

Desde de segunda (26), a SMS antecipou a segunda dose de AstraZeneca, para as pessoas com D2 prevista entre os dias 1º e 7 de agosto. Os mesmos documentos apresentados no dia da primeira dose devem ser apresentados, assim como o cartão de vacina onde a D1 foi registrada.

Para receber a segunda dose de AstraZeneca a as pessoas devem buscar os seguintes pontos: Drive do Parque da Sementeira (não é necessário código), UBS Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral) e UBS Augusto Franco (Farolândia).

Foto André Moreira