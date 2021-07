Empresários têm até sábado para aderir ao programa Brasil Mais

Eles receberão gratuitamente consultorias e apoio técnico para melhorar a gestão

Termina neste sábado, 31, o prazo para inscrições no terceiro ciclo do Brasil Mais Competitivo. A ideia do programa é disponibilizar gratuitamente orientações técnicas para permitir que os empreendedores reduzam custos, aumentem o faturamento e melhorem a competitividade de seus negócios.

As ações são realizadas pelo Sebrae em parceria com o Ministério da Economia e direcionadas a donos de microempresas e empresas de pequeno porte dos setores da indústria, comércio e serviços. Para participar, os interessados devem acessar o site www.gov.br/brasilmais, realizar um pequeno cadastro e aguardar o contato para agendamento do primeiro atendimento.

As empresas serão acompanhadas de forma virtual pelos Agentes Locais de Inovação (ALIs), profissionais capacitados pelo Sebrae em parceria com o CNPq. O atendimento inicial é feito com a apresentação da jornada do cliente, adesão ao projeto e aplicação de um diagnóstico com perguntas sobre gestão por indicadores, gestão das operações, marketing, práticas sustentáveis, inovação e transformação digita e análise do resultado do diagnóstico.

Plano de trabalho

Confirmada a adesão, tem início o ciclo de melhoria da produtividade, que consiste no mapeamento e priorização de um problema que impacte na redução do faturamento ou aumento dos custos; seleção, validação, implantação da solução para o problema priorizado e mensuração dos resultados.

A jornada completa da inovação para a produtividade tem a duração de quatro meses e os empresários participam de encontros individuais e coletivos bem como se comprometem a realizar algumas atividades definidas pela metodologia.

O Brasil Mais Competitivo começou a ser implementado em Sergipe em junho do ano passado e desde então já beneficiou 725 empresas. A meta do Sebrae e do Governo Federal é atender 1,2 mil empresas até o final deste ano.

Mais informações sobre o programa também podem ser obtidas pelo telefone (79) 2106-7710 (ligação ou WhatsApp) e email ali@se.sebrae.com.br

Foto assessoria

Por Wellington Amarante