Governador Belivaldo Chagas autoriza reestruturação de rodovia que liga a BR-101 ao município de São Cristóvão

Nesta quinta-feira (29), o governador Belivaldo Chagas assinou ordem de serviço para reestruturação de parte da Rodovia SE-464, no trecho entre a BR-101, em São Cristóvão, e a sede do município. A melhoria do acesso pela BR-101 à quarta cidade mais antiga do país e primeira capital sergipana contribui para o desenvolvimento da região, gerando emprego e renda, ao proporcionar a ampliação de oportunidades de atração de investimentos e facilitar a circulação de pessoas e mercadorias.

“Esta é a terceira obra importante do Pró-Rodovias na Cidade Mãe de Sergipe, que já está utilizando a João Bebe Água (SE-065) novinha em folha e está recebendo a implantação da rodovia Raimundo Juliano (SE-466), no acesso 017, entre a BR-101 e o povoado Rita Cacete. Somente nestas três obras, são mais de R$ 18 milhões investidos no município querido de São Cristóvão, cujo povo só tem a ganhar. O investimento é de mais de R$ 4,31 milhões nos 7km de via, que vão trazer além de maior segurança e trafegabilidade aos motoristas, mais desenvolvimento para a cidade histórica, especialmente agora com o turismo religioso, beneficiado pela canonização da nossa Santa Dulce dos Pobres”, pontuou o governador Belivaldo Chagas.

Realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), as obras fazem parte do Pró-Rodovias, dentro do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe. Na ocasião, o governador adiantou também que pretende até o final do governo, recuperar em torno de 800 km de rodovias no estado. “Hoje, a gente tem a todo o vapor, o Pró-Rodovias I que tem sido, inclusive, ampliado. Deveremos a fechar 500 km no Pró-Rodovias I. Já o Pró Rodovias II prevê um investimento de R$ 214 milhões, com recursos que estamos buscando. Assim, fecharemos 750 Km, podendo chegar aos 800 Km. Dentro dos próximos dias, vou dizer quais as rodovias que serão contempladas no Pro Rodovias II. E estamos estudando a possibilidade, se tudo der certo e está parecendo que vai dar, o que só vou anunciar um pouco mais à frente, é o Pró Rodovias III, com relação às rodovias previstas, chegando, assim, a 1.000 km de rodovias praticamente reconstruídas, 50% das nossas rodovias”, informou.

BR-101 a São Cristóvão

Com extensão total de aproximadamente 7 km e com 8 metros de largura, serão investidos R$ 4.311.497,70 na obra. Para o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, a renovação da malha viária tende a favorecer o turismo local, especialmente o turismo religioso, cuja perspectiva de crescimento foi fortalecida após a canonização de Irmã Dulce. “De fato, são três obras importantes do ponto de vista da infraestrutura rodoviária e que apontam para um desenvolvimento ainda maior no turismo da nossa cidade. A gente sabe que turismo, o turista precisa de acessibilidade, de mobilidade urbana, precisa de acolhimento e uma das formas de acolher é através de rodovias seguras e rodovias confortáveis. Isso o governo do Estado tem feito em São Cristóvão. Já fez com a João Bebe Água, está fazendo com a rodovia Raimundo Juliano e, agora, a ordem de serviço da SE-464. Então, assim, o povo de São Cristóvão se sente demasiadamente agraciado por essas iniciativas do governador Belivaldo Chagas e só tem a agradecer”, ressaltou.

Para a moradora de São Cristóvão, Maria Aparecida de Jesus Silva, a notícia da ordem de serviço traz alívio e esperança de desenvolvimento para a região. “A pista está precisando de reforma, está precária, precisando bastante dessa obra”. A mesma opinião foi compartilhada pela Nadine Oliveira Santos. Segundo ela, a obra vai proporcionar mais qualidade de vida e segurança para quem trafega, principalmente quem faz o caminho diário até Aracaju.

Serviços

Os serviços de reestruturação compreendem a reciclagem com adição de brita (8.400,00 m³); imprimação (60.200,00 m²); pintura de ligação (56.000,00 m²) e camada em pavimentação asfáltica com vibroacabadora (5.376,00 toneladas). Além disso, será implantada sinalização horizontal e vertical com pintura termoplástica de faixas e zebrados; placas de sinalização vertical, tachas refletivas; executadas a drenagem completa e a base e sub-base em trechos específicos.

“Estamos chegando às últimas ordens de serviço dentro do programa Pró-Rodovias I e, dentre as cidades, São Cristóvão foi uma das mais beneficiadas possíveis, porque nós já fizemos a reestruturação da João Bebe Água, estamos fazendo a implantação da BR-101ao povoado Rita Cacete, a ordem de serviço, agora sendo dada, da BR-101 (a entrada principal pela BR) até São Cristóvão. Estamos finalizando o projeto e orçamento para o recapeamento de Rita Cacete até São Cristóvão. Então é um dia de alegria, uma sensação do dever cumprido como tem dito o governador. As dificuldades foram inúmeras, ainda são, mas graças a Deus já estamos conseguindo ver os benefícios no que diz respeito à reestruturação de rodovias estaduais”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade”, Ubirajara Barreto.

São Cristóvão

Em junho, o governador Belivaldo Chagas entregou oficialmente a conclusão da obra de recuperação da Rodovia Estadual João Bebe-Água (SE-065), que liga o conjunto Eduardo Gomes ao Centro Histórico de São Cristóvão. Foram investidos R$ 8.197.570,94 na recuperação da João Bebe-Água. O governo de Sergipe também já autorizou a implantação e pavimentação da Rodovia SE-466, que se chamará Rodovia Raimundo Juliano. A rodovia está localizada no acesso 017, no trecho que vai da BR-101 ao Povoado Rita Cacete, no município de São Cristóvão. Para essa obra, serão investidos R$5.560.519,30, em uma extensão de 3,97km. A obra facilitará o escoamento da produção na região.

Foto Mário Sousa