Governador Belivaldo Chagas faz nova redução na duração do toque de recolher em todo estado

O governador Belivaldo Chagas voltou a se reunir nesta quinta-feira (29), com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) para acompanhar o cenário epidemiológico dos últimos dias e avaliar as medidas adotadas em Sergipe.

Após a reunião, o governador autorizou um novo ajuste no formato do toque de recolher em todo o estado. A partir desta sexta-feira (30), o período de restrição na circulação valerá das 00h às 5h, na sexta e no sábado.

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde, a ocupação dos leitos públicos de UTI vem apresentando redução considerável nos últimos dias. A taxa de ocupação dos hospitais por pacientes com covid-19 é de 43,5%. Em 6 de julho, a taxa de ocupação era de 55,9%.

Segundo o governador, mesmo com a redução dos índices, o toque de recolher se faz necessário, pois tem contribuído para diminuir o número de acidentes automobilísticos no período noturno, provocados geralmente devido a ingestão de álcool pelos motoristas.