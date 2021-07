Joaquim da Janelinha se reúne com comunidade da Zona Sul

Atendendo ao convite de moradores do condomínio recém-inaugurado, do Parque Alameda Real, localizado no bairro Marivan, o vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS), escutou algumas demandas dessa região que, segundo o parlamentar, só vem crescendo.

Com base ao que foi discorrido pelos presentes, Joaquim disse que procurará os órgãos competentes como a SMTT, EMSURB e EMURB, para levar essas reivindicações e tentar sana-las da maneira mais rápida possível.

Questões como iluminação pública; semáforos em localidades devidas; placas de sinalização; pontos de ônibus estratégicas; como também a possibilidade de ciclovias; foram pautas de discussão na noite da última quarta-feira, 28.

“Em nome dos que participaram da reunião, gratidão desde já ao síndico Danilo Chagas, e subsíndica Samara Teresa Santos por ter nos procurado. Feliz pela confiança a mim atribuída”, concluiu ele.

Por Monique Costa