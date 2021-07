Mais de 100 caixas misteriosas de borracha voltam a aparecer no litoral sergipano

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) informou nesta quarta-feira (28) que cerca de 100 caixas de borracha foram encontradas no litoral sergipano. Além de Sergipe, os pacotes também estão aparecendo em praias no estado de Alagoas.

As ‘caixas misteriosas’, os pacotes são provenientes de um navio alemão naufragado na 2ª Guerra Mundial, segundo pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Os materiais começaram a aparecer nos últimos 15 dias e já foram encontrados em Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Itaporanga D’Ajuda, Pirambu e Pacatuba.

O diretor presidente da Adema, Gilvan Dias, explica que não há risco de contaminação, mas a orientação para quem encontrar o material é acionar os órgãos ambientais para recolhimento.

Alagoas também registrou o reaparecimento das caixas, que foram identificados durante investigações das manchas de óleo que surgiram no litoral do Nordeste em 2019.

A Adema explica que quem encontrar as caixas no litoral deve acionar as empresas de limpeza dos municípios ou a Adema, através do telefone de plantão (79) 99191-5535.

Foto Adema