Novo normal! É preciso apoiar a retomada econômica e deixar o povo trabalhar! 

Com a queda nos registros de infectados por covid-19 e com avanço do processo de imunização das diversas faixas etárias, este colunista tem um entendimento que chegou o momento em que o poder público precisa acelerar e ajudar a retomada econômica. Todos os segmentos, toda a cadeia produtiva, dos grandes, médios, pequenos e micro empresários vão precisar desse incentivo, desse apoio do governo do Estado e das prefeituras municipais.

Justiça seja feita, o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já lançou algumas ações nesse sentido, incentivando o investimento do empreendedor e buscando a manutenção do maior número de empregos com carteira assinada possível. Mas não há como negar que, como “saldo negativo” da pandemia, enfrentamos hoje um índice recorde de desemprego no nosso País, com muita gente enfrentando dificuldade até para a alimentação básica.

Há de registrar também os programas sociais do governo federal, em especial os auxílios emergenciais, mas esse apoio não será continuado e essa retomada precisa acontecer. É evidente que a covid-19 ainda é real entre nós, mas a preservação da economia neste momento é algo que requer um cuidado quase que “dramático”, tanto para quem gera emprego e renda, para quem produz, quanto para quem precisa trabalhar para honrar compromissos e garantir a própria subsistência.

O governador e os prefeitos, por exemplo, que tanto fiscalizaram e tentaram conter o avanço da pandemia, com uma série de medidas restritivas e de isolamento social, precisam permitir que as pessoas trabalhem, que os comércios voltem a funcionar dentro da intensidade necessária, mesmo que mantendo algumas regras sanitárias necessárias. O dinheiro precisa voltar a circular, a economia tem que girar e chegou a hora de voltar ao trabalho!

Esse “novo normal” ainda gera uma série de dúvidas e questionamentos entre todos nós, até porque a covid-19 ainda não acabou, mas o empresário que conseguiu “sobreviver” na pandemia, em sua maioria, está “agonizando” agora para conseguir honrar todos os compromissos e mantém seu negócio em funcionamento. Governo e prefeituras devem fiscalizar, mas não mais penalizar, e sim apoiar, estimular, incentivar esse processo de retomada.

Algumas medidas econômicas, alguns auxílios e isenções se fazem necessárias. Reuniões, palestras e discursos já são desnecessários. É hora de agir! Outros Estados nordestinos já estão avançando neste sentido, outra capitais já estão bem à frente de Aracaju. A região litorânea exige investimentos no turismo, políticas efetivas neste setor, para atrair “dinheiro novo”. Isso vai gerar empregos, diretos e indireto, com mais agilidade. Agora, repito: é preciso deixar o povo trabalhar!

Este colunista foi entrevistado nessa quarta-feira (28), no programa Inove Notícias, na Rádio Cultura, quando o apresentador Kleber Alves trouxe, com exclusividade, detalhes de uma reunião no Palácio de Despachos com a participação do governador Belivaldo Chagas e do ex-deputado federal André Moura.

Na oportunidade, Kleber Alves também confirmou que se encontravam no Palácio de Despachos o deputado estadual licenciado Capitão Samuel e o ex-deputado federal Heleno Silva, um dos líderes dos Republicanos em Sergipe. Existe uma possibilidade de Samuel disputar um mandato de deputado federal pela legenda em 2022.

Belivaldo recebeu André no Palácio para um almoço regado sim a muita política. Sexta-feira (30) haverá um ato de anúncio pelo governo do Estado de recuperação total da rodovia estadual que liga os municípios de Pirambu a Japaratuba, região de forte atuação política da Família Moura. O ato é sim um “gesto” do governo que recebe André de braços abertos para disputar o senado pelo agrupamento.

A coluna obteve a informação ainda que o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), pré-candidato a governador, recuperado de um procedimento cirúrgico que fez em BSB, retorna hoje para Sergipe e participará do ato administrativo do governo nesta sexta-feira, entre Pirambu e Japaratuba.

Durante a entrevista na Rádio Cultura, Kleber Alves disse que o ex-deputado Zeca da Silva, que atua ao lado de Felizola na Secretaria de Governo, pode ser anunciado, em breve, como secretário de Agricultura, Pasta que vem sendo comandada pelo PT na administração. Será que vem rompimento pela frente?

A coluna obteve a informação que a ida do ex-vereador Dr. Emerson Ferreira e do agrupamento que o acompanha para o PSB não é apenas por questões ideológicas: Emerson Ferreira é pré-candidato a deputado federal pelo partido e pode se somar com Valadares Filho na composição da chapa.

A coluna não vai antecipar, mas anote: o estilo do senador Alessandro Vieira vai “desidratar” ainda mais o Cidadania. Um quadro importante da legenda em Sergipe está com um “pé” fora, mas estrategicamente não poderá anunciar agora. Certamente o anúncio virá no tempo certo. Todo mundo busca seu protagonismo…

O empresário Laurinho da Bomfim parece que vai mesmo disputar um mandato eletivo em 2022. Ao lado do presidente estadual do PMN, Cézar Cardoso, em São Paulo, ele praticamente “bateu o martelo” para sua filiação na legenda, na Convenção Nacional, que agora passa a ser MOBILIZA 33. Cézar Cardoso, por sua vez, foi convidado pelo presidente nacional Carlos Massarollo para ser membro da Fundação JK (Juscelino Kubitschek).

