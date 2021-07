Plano Desenvolvimento pode ser consultado na versão digital

O Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe realizado pela Assembleia Legislativa de Sergipe em parceria com a Fundação Dom Cabral – apresentado pelo presidente Luciano Bispo (MDB), no último dia 7 de julho – pode ser acessado no site da Alese.

As pessoas interessadas no conteúdo do documento tanto podem assistir a apresentação com as falas dos deputados e dos técnicos da Fundação Dom Cabral, quanto fazer o Download do Relatório Completo em alta ou baixa resolução, para ter acesso ao levantamento feito através de pesquisas, entrevistas com gestores e empresários, envolvendo setores produtivos do estado, quanto ao crescimento das potencialidades dos municípios e o que eles têm de melhor a oferecer.

Os estudos para a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Sergipe foram iniciados em 2019 com o objetivo de estabelecer estratégias para alavancar o desenvolvimento e potencializar a economia, gerando emprego e renda para os sergipanos. Na solenidade de lançamento no plenário da Alese, o presidente Luciano Bispo disse ser dever dos parlamentares ouvir e perceber os sentimentos da sociedade, promovendo ações que vão ao encontro dos seus anseios.

“É a primeira vez em Sergipe e em todo o Brasil que uma Assembleia Legislativa toma uma iniciativa propondo diretrizes para o desenvolvimento. Os parlamentares foram além, pensando no futuro do Estado e de seus cidadãos. O Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe é um legado para todos os sergipanos”, destacou Luciano Bispo informando que na elaboração do estudo, foram adotadas concepções de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável observando as cadeias produtivas e suas vocações como geradores de oportunidades de investimento e como instrumento de geração de trabalho e renda.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza