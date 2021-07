Prefeitura de Aracaju pagará salários dos servidores nesta sexta-feira, 30

A Prefeitura de Aracaju pagará os salários de todos os servidores municipais, referente ao mês de julho, nesta sexta-feira, dia 30. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, na tarde desta quarta-feira, 28, através das suas redes sociais. Segundo o gestor, na mesma data, também será paga a primeira parcela do décimo terceiro salário para aqueles que completam idade nova nos meses de julho e agosto. Com o pagamento, a administração municipal injetará mais de R$ 70 milhões na economia local.

“Meus amigos e minha amigas, é com felicidade que anuncio, mais uma vez, o pagamento dos salários dos servidores em dia. Nesta sexta-feira, dia 30, logo pela manhã, todos os trabalhadores da Prefeitura estarão com seus vencimentos creditados em conta. Além disso, também pagaremos a primeira parcela do décimo terceiro a quem fez aniversário em julho e fará em agosto. Este é o nosso compromisso com os servidores, que têm trabalhado diuturnamente para melhorar a vida das pessoas, especialmente neste momento de pandemia”, destacou o prefeito.

O pagamento do salário em dia tem sido um compromisso que a gestão de Edvaldo honra com os servidores desde janeiro de 2017, quando ele retornou ao comando da Prefeitura. Além disso, desde então, a administração tem mantido o pagamento antecipado da primeira parcela do décimo terceiro salário e férias, assim como tem realizado o pagamento de direitos e benefícios, que estavam suspensos.

Fonte AAN