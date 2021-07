PSS: classificados são convocados para entrega de títulos

A lista com os nomes dos 415 candidatos aos cargos de professor de Educação Física e monitor, do Programa Segundo Tempo, foi divulgada na quarta-feira (28), juntamente com os nomes daqueles concorrentes às vagas que se autodeclararam afrodescendentes e que, posteriormente, farão o procedimento de heteroidentificação. Já nesta quinta-feira, 29, foi publicado o Edital de Convocação para a entrega de títulos e documentos.

De acordo com o novo edital, os proponentes deverão enviar pela plataforma AjuInteligente, no período de 30 de julho a 08 de agosto, toda a documentação especificada no Item 6 e respectivos subitens do Edital de Abertura do PSS. Para isso, basta acessar o site ajuinteligente.aracaju.se.gov.br, clicar na opção “PSS-SEJESP 2021 – entrega de documentos” e em seguida no cargo para o qual se candidatou. Devem ser anexados até 30 documentos de até 10 MB (dez megabytes) cada um, no formato PDF.

O documento também chama a atenção para a importância de que, para a função de Professor de Educação Física, deve ser anexado, juntamente com os documentos exigidos no Edital de Abertura, o comprovante de habilitação no Registro do Conselho Regional de Educação Física – CREF, conforme Errata publicada uma no dia 19 deste mês.

Esta é mais uma etapa do Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), simultaneamente com a Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), fruto de convênio de número 897711/2020 – “Programa Segundo Tempo” – firmado com o Ministério da Cidadania, cujo objetivo é a contratação de profissionais da área esportiva.

Cronograma

De acordo com o calendário de ações do PSS, o resultado provisório deve ser publicado no dia 24 de agosto. Ainda de acordo com o cronograma, a convocação para o procedimento de heteroidentificação será divulgada no dia 31 do mesmo mês, cujo resultado está para ser publicado no dia 8 de setembro. Já o resultado final do certame está programado para o dia 14/09.

A lista de classificados pode ser acessada aqui. E para acessar o Edital de Abertura clique aqui.