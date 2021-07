Rodada de Negócios reúne profissionais do segmento de festa

Evento acontece no RioMar Aracaju reunindo os melhores fornecedores do segmento, até 8 de agosto

Após um ano sem poder reunir amigos para a tradicional festa de aniversário dos pequenos, as celebrações em torno de mesas decoradas, balões, cenários coloridos e muitos bichinhos começam a fazer parte do dia a dia das famílias.

E para quem tem planos de celebrar o próximo aniversário do filho, com tudo que ele tem direito de lindo e lúdico, não pode deixar de conferir a Rodada de Negócios Decor Kids, que acontece até o dia 8 de agosto no RioMar Aracaju. Por lá, os mais renomados fornecedores do segmento em nossa cidade estão reunidos apresentando propostas de temas para as comemorações infantis.

O espaço, localizado no primeiro piso do shopping, próximo à Caixa Econômica, conta com profissionais que trabalham com buffet, design de balões, floral artístico, bolos, fotografias, decoração, lembrancinhas e painéis para espaços instagramáveis, tendência que complementa com muito estilo a festa dos pequenos.

Além de grandes oportunidades para realizar a festa dos sonhos, a Rodada de Negócios irá contar com oficinas sensoriais para crianças promovidas pela Bem Querer Educação Afetiva (@bemquerereducacaoafetiva) e Jully Kids (@jullykidsoficial).

Para garantir segurança aos visitantes, todos os protocolos sanitários estabelecidos pelos órgãos competentes e pelo RioMar Aracaju, estão sendo seguidos no espaço da feira de festa, como distanciamento entre os stands, controle de acesso de pessoas e dispositivos de álcool em gel. O evento acontece de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 21h.

Serviço.

O quê? Rodada de Negócios Decor Kids – evento para quem está planejando realizar uma festa infantil

Onde? Primeiro piso do RioMar Aracaju, ao lado da Caixa Econômica – Av. Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Quando? Até 8 de agosto

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre

Foto: Divulgação

Fonte assessoria