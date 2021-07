Rodovia que liga São Cristóvão a Br-101 será reestruturada após indicação do vereador Neto Batalha

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 29, a assinatura da ordem de serviço para reestruturação da rodovia 464 que liga São Cristóvão a BR-101. A obra será executada pelo Governo do Estado e atende a uma indicação do vereador Neto Batalha (PP) apresentada em março na Câmara Municipal de São Cristóvão. Neto também esteve recentemente no Departamento Estadual de Infraestrutura (DER) para reforçar a execução do serviço.

A recuperação da via é considerada uma vitória para os usuários de transporte que circulam diariamente pela rodovia. Quando apresentou a indicação, Neto Batalha pediu a intervenção do poder público municipal junto ao órgão competente do estado.

Hoje, com a devida assinatura da ordem de serviço, a sensação é que vários problemas terminem daqui a alguns meses, desde acidentes evolvendo pessoas até prejuízos com veículos grandes e de passeio. “São Cristóvão tem duas portas de entrada. E essa da BR-101 é muito importante para desafogar a rodovia João Bebe Água”, explica.

Segundo Neto, a rodovia 464 – também conhecida como Santa Dulce dos Pobres -, é estreita para o grande fluxo de veículos de grande porte e até mesmo de passeio. “São Cristóvão tem um comércio forte e um turismo que pode melhorar ainda mais. Somos o quarto município mais antigo do Brasil e esse fato precisa ser mais explorado, e pra isso devemos ter uma rodavia acessível para todos”, acrescentou.

Foto assessoria

Por Guilherme Fraga