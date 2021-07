Rosário inicia vacinação de pessoas a partir dos 25 anos de idade

O Município de Rosário do Catete inicia nesta sexta-feira (30), a vacinação de pessoas a partir dos 25 anos de idade e que não apresentam comorbidades. A vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) ocorrerá das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Secretaria de Saúde, na Praça Dr. Clodoaldo Passos, s/nº, no Centro da cidade.

As pessoas podem agendar a vacinação já nesta quinta-feira (29) das 8h às 12h, também no prédio da Secretaria de Saúde, munidos dos seguintes documentos: carteira de identidade, caderneta de vacinação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Na semana seguinte, a vacinação continuará de segunda a sexta-feira, das 14 às 17h, com agendamento das 08h às 12h.

Além das pessoas sem comorbidades, a Secretaria de Saúde segue a vacinação das pessoas com comorbidades com idade superior a 18 anos; profissionais da educação, da saúde, da segurança pública, da limpeza, da indústria e de transportes; gestantes, puérperas e lactantes; pessoas com síndrome de down e autistas. Até o momento, quase seis mil doses da vacina (primeira e segunda doses) foram aplicadas em Rosário do Catete.

Por Keizer Santos