São Cristóvão inicia vacinação de pessoas de 31 anos ou mais

São Cristóvão começa nesta quinta (29) a vacinar contra a covid-19 as pessoas com 31 anos ou mais. Devido a logística de distribuição de vacinas, hoje (29) a vacinação inicia às 10h e vai até às 12h, retornando das 13h às 16h (ou até acabarem as doses).

As equipes de saúde continuam vacinando os grupos prioritários, bem como as lactantes, que foram incluídas recentemente como prioridade no processo de imunização. A partir de hoje (29) esse grupo se amplia para as lactantes com filhos nascidos entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021.

Além da 1ª dose, o município continua vacinando os grupos prioritários e a população com a 2ª dose, que está garantida a todos que tomaram a vacina em São Cristóvão. O indivíduo deve estar atento à data da sua segunda dose, pois cada laboratório possui um prazo diferente. Esta informação consta no cartão de vacinação de cada um, mas caso a pessoa tenha perdido o cartão, basta procurar um ponto de vacinação para que as equipes confiram os dados junto à secretaria de Saúde e refaçam o cartão.

A segunda dose garante a imunização completa do indivíduo, evitando assim agravamento da doença e o risco de internação e morte. Confira o intervalo entre doses de cada vacina:

Locais de vacinação, sempre de 9h às 12h e das 13h as 16h (ou até acabarem as doses):

Excepcionalmente nesta quinta a vacinação inicia às 10h.

– UBS Masoud Jalali (Rosa Elze);

– UBS Mariano Nascimento (Rosa Maria);

– Escola Glorita Protugal (Eduardo Gomes);

– UBS Jairo Teixeira (Centro);

– UBS Irônia Maria Aragão (Romualdo Prado);

– UBS Sinval José de Oliveira (São Gonçalo);

– UBS Raimundo Aragão (Divineia);

– Caps João Bebe Água (Rosa Maria)

– UBS Luiz Alves (Luiz Alves) – (seg, qua e sex) – funcionará hoje (29).

– Ubs Antonio Florêncio (Tijuquinha) – (seg, qua e sex)

Documentação

Para se vacinar basta apresentar identidade, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de São Cristóvão no nome da pessoa ou de alguém que possa comprovar vínculo e documentação específica caso pertença a algum grupo prioritário.

Foto: Heitor Xavier

Da assessoria