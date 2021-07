Secretaria da Saúde distribui vacinas para os municípios sergipanos

Vacinas chegam aos municípios para reforçar o empenho do governo do Estado no processo de imunização da população sergipana

A Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), começou a enviar aos municípios sergipanos, nesta quinta-feira, 29, 126.150 doses de vacinas contra a Covid-19. Deste total, 30.870 são para a primeira dose e as demais para a segunda aplicação, conforme informações da enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira.

As 126.150 doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde nesta semana e chagaram em três remessas. Destas, 64.050 são do fabricante Astrazeneca/Fiocruz; 38.700 são da Coronavac/Butantan; e 23.400 da Pfizer. As vacinas chegam aos municípios para reforçar o empenho do governo do Estado no processo de imunização da população sergipana.

Os municípios que compõem as Regiões de Saúde de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro fazem a retirada das vacinas na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, enquanto para os demais, o imunizante é dispensado nas sedes das Regiões de Saúde a que pertencem.

Foto ascom SES