Secretaria M23 traça estratégias para ampliar participação feminina na política sergipana

Na última quarta-feira, 28, as secretárias M23 do partido Cidadania de Sergipe se reuniram para gravação de vídeo institucional e elaboração do plano estratégico e cronograma de atividades com o objetivo de incentivar a participação de mais mulheres na política.

Quase 90 anos após a conquista do direito ao voto feminino no Brasil, e ainda é mínimo o número de mulheres ocupando espaço de poder eletivo. Essa realidade é notória também no Estado de Sergipe, com apenas 14 dos 75 municípios tendo uma mulher à frente do executivo Municipal. No parlamento Municipal não é diferente, apenas 134 das 768 vagas estão com representação feminina. Na Alese, apenas 1/4 das cadeiras estão ocupadas por mulher. Por fim, a representação no congresso conta com apenas uma parlamentar dentre os 11 representantes (8 Deputado e 3 Senadores). Os números provam que a representação feminina ainda é muito tímida e distante da igualdade que tanto buscamos.

Por essa razão, a M23 do partido Cidadania tem se reunido constantemente para organizar um plano de ação que incentive o maior número possível de mulheres com perfil e contribuição social a se colocarem à disposição da política para que possamos promover a renovação que o Estado tanto precisa, como para ocuparmos os espaços de representação com mais igualdade.

O secretariado estadual da M23 Sergipe é composto pela Deputada Estadual, Kitty Lima; pela militante social, Suely Barreto; pela vereadora por Aracaju, Sheyla Galba; pela vereadora do município de Tobias Barreto, Finha da Sagrada Família e pela publicitária Jeanne Lima.

“Faremos o melhor trabalho possível para trazer essas mulheres para os espaços de representação que também nos pertence e precisam da nossa contribuição”, afirma Suely Barreto, secretária de articulação e mobilização política da M23 e membro da executiva estadual e do diretório nacional do partido.

Por Suely Barreto