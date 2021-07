Sérgio Reis participa de reunião com o secretário de Estado da Agricultura de São Paulo

Cumprindo agenda em São Paulo, o ex-deputado federal e presidente do MDB de Sergipe, Sérgio Reis, participou nesta quinta-feira, 29, de uma reunião com o secretário de Estado da Agricultura, Itamar Borges, juntamente do presidente da Agrishow – uma das maiores feiras agrícolas no mundo -, Francisco Matturro, e do pesquisador do Instituro Pesca (IP), Sérgio Luiz Tutui, no intuito de buscar parcerias inovadoras para o setor da agricultura em Sergipe.

Na reunião, Sérgio Reis pôde trocar experiências valiosas para alavancar o setor agrícola no estado, principalmente no município de Lagarto, Centro-Sul Sergipano. “Hoje, com o secretário, o presidente da Agrishow e o pesquisador do IP, alinhamos mais parcerias, já que São Paulo tem um grande mercado comprador, e parceiros valiosos como esses são fundamentais para o sucesso dos investimentos”, disse.

“Além do mais, São Paulo tem empreendido de forma significativa no agronegócio. Então trocar experiências e conhecimento com grandes nomes da agricultura no Brasil, possibilita essa busca nas áreas de pesquisa, novas tecnologias e parcerias para o escoamento da safra agrícola no nosso estado”, completou.