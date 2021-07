Sucessão estadual e prováveis surpresas

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As conversas sobre sucessão estadual estão acontecendo de forma tímida e sem excessos. Não cessaram, claro, mas os prováveis candidatos preferem tratá-la de forma quase sigilosa, com aliados e lideranças que os procuram. A base aliada aparenta um silêncio absoluto, mas trata do assunto sempre que reúne grupos definidos, que ainda não estão no mesmo salão. A impressão é que nomes que se propuseram a disputar o Governo em 2022 aguardam uma definição final, que será anunciada pelo governador Belivaldo Chagas, em final de setembro e início de outubro. Certamente o indicado já tem conhecimento disso, mas aqueles que tentam não vão desistir.

A surpresa mais recente partiu do deputado federal Laércio Oliveira (PP), que deixou clara a sua posição: é candidato a governador. Revelou que estaria entre os demais companheiros que também se puseram à disposição e deixou claro que aceitará a decisão final. Antecipou, com todas as letras, que não apoiará uma candidatura petista – caso tenha a preferência da maioria – pela posição política clara que faz à legenda. Além disso, Laércio pôs o “bloco na rua” e está percorrendo várias cidades do interior, concedendo entrevistas e conversando com prefeitos e lideranças políticas, anunciando sua candidatura ao Governo no próximo ano.

Os demais candidatos estão em silêncio. Fábio Mitidieri (PSD), que se mostra como mais cotado, recolheu-se após cirurgia estética, depois de uma bariática. Mergulhou e aparece apenas nas redes sociais, sem falar em candidatura. Mas atende a telefonemas e trata do assunto diretamente com pessoas que integram o seu projeto de disputar o Governo, além de lideranças que influenciam em sua decisão. O conselheiro Ulices Andrade muito “na sua”, mas mantendo expectativas, e o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) cuidando de Aracaju, com uma elogiável administração e, também, disposto a aceitar a candidatura, caso seja indicado pelo bloco.

O senador Rogério Carvalho (PT) também se recolheu. Passou a aparecer menos por estratégia e conversa absolutamente dentro de um sigilo radical. Os comentários é que não será candidato ignorando o grupo que integra desde 2010, ao lado do ex-governador Marcelo Déda (PT). Circula a informação de que terá conversa com o governador Belivaldo Chagas e que estaria disposto a percorrer os caminhos dos demais aliados que querem o mandato, dentro dos critérios da indicação por maioria. No PT há quem sugira que ele converse com lideranças da base aliada, faça a política da boa vizinhança e se habilite a ser o preferido.

Os sintomas são de que isso dificilmente acontecerá e, em sendo assim, Rogério Carvalho partiria para uma candidatura ao Governo, endossada por todos os segmentos do PT, que desejam retomar o comando político do Estado. Há um fato interessante e que se leva em consideração: o ex-presidente Lula é candidato ao Planalto e não quer perder votos da aliança, que o apóia desde a sua primeira vitória, em 2002 – para eleger-se Lula disputou quatro vezes as eleições – no próximo pleito de 2022. Lula chegou a revelar em Aracaju que preferia o grupo unido, mas se não fosse possível subiria nos dois palanques.

Há conversas nacionais para formação de um bloco de apoio a Lula que incluem os Estados. Uma delas é com o presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab, em que se pensa fechar um posicionamento: “o PSD não indicaria candidato a governador onde o PT disputasse e nem o PT disputaria o Governo no Estado que o PSD o tivesse”. Complica para todos os lados e pode oferecer obstáculos para nomes das duas siglas que desejam tentar a sucessão. Nesse caso, um ou outro partido teria a vice, com apoio total dos blocos.

Ninguém aposta que esse entendimento seja cumprido, mas o nome de Lula, pela idolatria, poderá provocar recuos que trará redução da força política no PSD e PT. É esperar… Muita coisa pode acontecer, inclusive Lula não ser candidato.

Belivaldo e André

O governador Belivaldo Chagas (PSD) e o ex-deputado federal André Moura (PSC) almoçaram ontem no Palácio Adélia Franco. Foi um encontro descontraído.

*** Não vazou informações sobre conversas entre “colheradas e risos”, mas trataram sobre a ordem de serviço para recuperação da rodovia Pirambu/Japaratuba.

*** Desconfia-se de que também conversaram – e muito! – sobre política…

Ordem de Serviço

Está confirmada para amanhã a ordem de serviço para recuperação da rodovia que liga Pirambu a Japaratuba e BR-101. Belivaldo e André sobem no mesmo palanque.

*** A ordem de serviço está confirmada e se transformou em fato político. Tanto que lideranças estão se preparando para comparecerem ao local da solenidade, que será no Povoado São José (Japaratuba).

Comitê se reúne hoje

O Comitê Técnico que avalia a Pandemia reúne-se hoje em Aracaju. Avalia pedido de bares e restaurantes sobre o horário determinado pelo toque de recolher.

*** A maioria dos membros do comitê admite que o toque de recolher para o setor tem sido importantes para prevenção do vírus e de acidentes.

*** – O pessoal que frequenta toma uma ‘água mineral’ a mais e termina provocando acidentes e ocupando hospitais, disse um dos membros do comitê.

Não há rompimento

O presidente regional do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel, disse ontem que tem o maior respeito pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) e que não há qualquer rompimento.

*** Acrescentou que o PT tem o desejo de manter a aliança e que indicará nome para disputar o Governo com outros candidatos dos demais partidos.

Notas sem base

Setores da oposição interessados em um rompimento na base aliada do Governo, estão divulgando notas nos grupos anunciando que isso já teria acontecido entre a base e o PT.

*** São especulações que geralmente ocorrem nesses momentos, sem que haja um fato real que leve a isso agora.

Como água e óleo

O deputado Laércio Oliveira (PP), em live com Nélio Jr, disse não votaria no senador Rogério Carvalho (PT) a candidato a governador pela base aliada.

*** Laércio explicou que ele e o PT “são como água e óleo: não se misturam nunca”.

*** O deputado disse que é candidato a governador e que está preparado para exercer o mandato, mas se não for o indicado se manterá no grupo liderado por Belivaldo Chagas.

Orientação partidária

Laércio Oliveira manteve ontem suas visitas a cidades do interior e tem assegurado com firmeza que é candidato a governador obedecendo às regas para escolha do melhor nome que terá aprovação do bloco.

*** Filiado ao PP, partido que preside em Sergipe, Laércio mantém sua posição contrária ao PT, dentro da orientação partidária.

Coração Valente

Washington Coração Valente anuncia sua candidatura ao Senado. A informação é de que se “arriscará” pelo Podemos, partido sob o comando da delegada Danielle Garcia.

*** Fica um pouco complicado, porque a delegada também pensa no Senado, mas será que ela optou pelo Governo do Estado?

*** Nos bastidores o nome de Danielle é citado para deputada federal…

Não está filiado

Ontem, entretanto, a delegada Danielle Garcia (Podemos) disse que na verdade, Washington Coração Valente não está filiado ao Podemos, “ao menos por enquanto”!

*** Quanto a ser candidata ao Governo do Estado, Senado ou Câmara Federal disse que não sabia ainda. E sugeriu: “aguardemos”!

Cacho e Alessandro

O advogado Manoel Cacho esteve, terça-feira, pela manhã, uma “proveitosa conversa” com o senador Alessandro Vieira (Cidadania)

*** Segundo Manoel Cacho, foi “numa troca de ideias interessantes e construtivas”. E considerou “Impressionante como em tão pouco tempo ele já transborda experiência e sabedoria”.

Cacho está se filiando ao Democracia Cristã (DC) até sexta-feira e deve bater o martelo como candidato ao Senado Federal pela sigla.

Alessandro a governador

Vazou parte da conversa entre Manoel Cacho e Alessandro Vieira. O senador reafirmou que será candidato a governador do Estado pelo Cidadania e não haverá mais recuo.

*** Teria confirmado convites de partidos, em Brasília, para que dispute a Presidência da República, se apresentando como terceira via. Mas praticamente descarta essa possibilidade, para disputar a Prefeitura de Aracaju.

Alese retorna dia 03

A Assembleia Legislativa retorna às sessões plenárias na terça-feira (03/08) de forma presencial, iniciando o sexto período.

*** Há expectativa dos parlamentares em relação à definição da legislação eleitoral para as eleições do próximo ano. A mudança de partido será assunto constante.

Se gritar pega Centrão

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) ironiza: “Se gritar pega centrão, não fica um meu irmão” e cita o ministro general Heleno: “O mundo não gira, capota!”

*** O presidente Bolsonaro está reaglutinando o Centrão, para tê-lo ao seu lado e se preparar para ações futuras que terão de passar pela Câmara.

Aumento para Bolsa

Ontem, Mitidieri disse que achava muito válida a afirmação do ministro da Cidadania, João Roma Neto, defendendo o aumento de no mínimo 50% do Bolsa Família.

*** – É preciso trabalhar na redução da fome, pobreza e desnutrição infantil para diminuir a desigualdade social, disse.

Luciano recebe lideranças

O deputado estadual Luciano Pimentel (sem partido) tem recebido em seu gabinete, na Assembleia, lideranças de Aracaju e do interior e trata sobre política.

*** Luciano está animado com a receptividade que fortalece a sua candidatura à reeleição.

*** Em razão das conversas, Luciano tem dado expediente na Alese, neste período de recesso parlamentar.

Questão partidária

O ex-deputado Heleno Silva diz que só vai tomar uma decisão sobre questão partidária a partir de 02 de outubro. Vai esperar para ver como fica…

*** Para ele, a partir dessa data é que as regras para as eleições estarão definidas “e daí o jogo começa para valer”.

Um bom bate papo

Jorge Cordeiro – Polícia da Paraíba prende miliciano acusado de ordenar morte da vereadora Marielle Franco.

Maria – Se a Terra estiver mesmo injuriada, fará conosco como vaca quando está cheia de carrapatos: uma bela chacoalhada pra se livrar da metade.

República de Curitiba – Lula minimiza vandalismo e “se impressiona” por Polícia prender rapidamente “alguém por queimar uma estátua”.

BBC News Brasil – Depois de ficar gravemente doente, britânico antivacina autorizou que sua foto fosse divulgada para estimular as pessoas a se imunizarem.

Welbi Maia – Justiça veta megachurrasco para 2.000 pessoas que receberiam Bolsonaro em Presidente Prudente-SP.

Metrópole – Padre é suspeito de dopar e cometer violência sexual contra jovem de 18 anos em Nova Crixás (GO); ele está detido e foi afastado das funções.

Terra – Líder de entregadores vai à polícia e assume participação no incêndio da estátua de Borba Gato.

Band Jornalismo – Casos de golpe da maquininha disparam pelo Brasil. Em São Paulo, as reclamações aumentaram 136% este ano.