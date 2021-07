Operação da PC desarticula grupo que traficava drogas em Nossa Senhora da Glória

A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória deflagrou a Operação Reincidência com o objetivo de prender integrantes de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas no município. A ação policial, que ocorreu no final da tarde dessa quinta-feira (29), resultou nas prisões de Ellen Andrielle Guimarães Lopes, Lenilson Santos Neto e dos irmãos José Edson Pereira e Edna Fernanda Santos Pereira. Durante a operação, também foi apreendido um adolescente com uma espingarda de calibre 20.

Segundo o delegado regional Jorge Eduardo, as investigações duraram cerca de três semanas e obtiveram informações de que o tráfico de drogas ocorria na região conhecida como Alto da Glória. “O crime estaria sendo praticado pelos irmãos Edson e Edna. Eles compravam os entorpecentes em Aracaju e faziam a distribuição na região”, revelou.

De acordo com a delegada Vanessa Feitosa, diante desse modo de atuação do grupo criminoso, foi deflagrada a operação que resultou nas prisões dessa quinta-feira. “Assim foi montada a operação para a colheita de indícios de que Ellen teria ido a Aracaju e recebido cocaína, pagando a quantia de R$ 2 mil e trazendo para Nossa Senhora da Glória, entregando para Lenilson, que faria a entrega para os irmãos Edna e Edson”, detalhou.

“Os investigadores montaram campanhas e observaram Ellen e Lenilson se comunicando, repassando os entorpecentes e se dirigindo para a residência em que estavam os irmãos Edson e Edna, quando a operação foi deflagrada e todos foram presos, com apoio da da Companhia Independente de Operações e Policiamento em Área de Caatinga (Ciopac)”, complementou a delegada Vanessa Feitosa.

Os Autos de Prisão em Flagrante foram lavrados e todos já foram encaminhados para Aracaju para realização de audiência de custódia. A Polícia Civil orienta que informações sobre tráfico de drogas e outros delitos podem ser sigilosamente encaminhadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia (181).

Fonte e foto SSP