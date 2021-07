Administração sem o tom da politicagem

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O projeto do governador Belivaldo Chagas (PSD) não é político, embora naturalmente seja visto assim. Em conversa informal com aliados, ele chegou a revelar que pensa em Sergipe e está procurando não decepcionar a expectativa do eleitor que acreditou e votou nele em 2018. Quem acompanhou atentamente sabe que os anos de 2019 e de 2020 foram difíceis, porque teve que colocar as coisas em ordem para pôr o Estado a funcionar intensamente. Alguns problemas difíceis de ser superados e que não andariam a caminho do desenvolvimento, se não houvesse discernimento para recuar em determinados segmentos, cuidar de feridas expostas e buscar uma recuperação sem extrapolar os limites da intolerância.

Em 2020 o coronavirus chega como se quisesse desfazer toda a estrutura que vinha sendo montada a duras penas. Uma Pandemia que atingiu todos os Estados brasileiros fez (e ainda faz) milhares de vítimas e exigiu dos seus governantes todo o empenho para salvar sua gente. Em Sergipe não foi diferente e a população ficou carente da eficiência do Governo e sob a responsabilidade dos municípios. Era mais um novo e terrível desafio a enfrentar, inclusive porque teve que controlar os rebeldes e os incrédulos na força de contaminação do vírus. Muito trabalho, extrema dedicação e mais de um ano depois a Pandemia está sob controle, através de medidas adotadas e da força da vigilância, com a dedicação de médicos, enfermeiros e demais setores da Saúde.

Neste segundo semestre de 2021 há um alívio que revela não apenas o combate certo à pandemia, como o crescimento do Estado através do equilíbrio da economia e de sinais claros de desenvolvimento, principalmente na recuperação de rodovias estaduais, que já chega a 490 quilômetros e tem como meta atingir os 800 quilômetros, além de outros empreendimentos que a cada período surge como se fosse do nada. Além disso, o servidor passou a receber os salários dentro do mês, embora se possa alegar que não houvera aumentos, mas que isso terá o seu momento. As obras vinham sendo feitas sem exibição política e vieram à tona por reconhecimento de uma população que sentiu uma melhora considerável em rodovias que antes eram intransitáveis.

O que o próprio Belivaldo comemora é que tudo fora feito com rigor nos gastos, sem qualquer excesso nos preços e até de forma econômica em razão da redução de preços nas licitações, o que vem resultando numa recuperação gradual da economia, que chegará em 2022 em sua plenitude. A política não influenciou nesse trabalho que ainda continua, mas que a partir da segunda quinzena de setembro – entrando na primeira de outubro – será feita a indicação do pré-candidato a governador da base aliada, através de Belivaldo Chagas, depois de ouvir lideranças do grupo. Pode-se até fazer previsões naturais sobre o nome do indicado, mas será exatamente quem participou positivamente da aliança e tenha o perfil do atual Governo, que buscou uma administração sem penetrar em moldes políticos que prejudicassem o desenvolvimento do Estado nem criasse vícios que pudessem influenciar na estrutura administrativa.

Expectativa para ordem

Expectativa em relação à ordem de serviço que o governador Belivaldo Chagas dará hoje para restauração da rodovia que liga Pirambu a Japaratuba, até a BR-101.

*** Lideranças políticas do Estado vão participar da solenidade, que acontecerá no povoado São José as 9 horas.

*** O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), que estava em recuperação de uma cirurgia, também estará no palanque.

Almoço em Japaratuba

A solenidade em Japaratuba terá tempero político forte em razão de presenças que estão se amoldando. O governador Belivaldo Chagas vai permanecer em Japaratuba até às 13 horas.

*** Belivaldo almoça no município com a prefeita Lara Moura (Japaratuba) e o prefeito de Pirambu, Guilherme. Também com políticos como André Moura e Fábio Mitidieri.

Rogério reaparece

O senador Rogério Carvalho (PT) esteve ontem em Salgado e relembrou os tempos e amigos que passou por lá. Reuniu-se com amigos e aliados.

*** Entre as lembranças e os fatos presentes, Rogério conversou sobre a candidatura ao Governo do Estado, que deve ser avaliada pelo Grupo.

*** Salgado é a primeira cidade visitada pelo senador com o recuo da Pandemia.

Caso saia da base

Mas o senador Rogério Carvalho vem conversando com lideranças políticas desde o início da semana e anuncia nos bastidores que será candidato a governador do Estado.

*** Segundo fonte petista, ele terá conversa com o governador Belivaldo Chagas e só será candidato indicado pelo PT se não for escolhido pela base aliada.

*** Rogério pode ter apoio do Pros, do PDT, do Psol e de outras legendas de centro esquerda, caso saia com candidatura fora da base.

A maioria conversa

Assim como Rogério Carvalho, outros pré-candidatos a governador estão conversando com lideranças políticas do Estado, porque precisar montar apoios amplos.

*** Inclusive nomes que integram a base do Governo, que não se expõem, mas conversam muito com aliados do interior.

*** Laércio Oliveira mesmo tem aberto o jogo quanto à sua candidatura a governador pelo PP, da base aliada ao Governo.

Dr. Emerson se filia

Dr. Emerson oficializou ontem sua filiação no PSB. Aconteceu na sede do partido e aconteceu presencialmente, mas os aliados participaram através de vídeo-conferência.

*** Em sua fala, Dr. Emerson disse que se sente à vontade no seu novo partido para colocar em prática os projetos políticos do seu grupamento, que coincidem e tem apoio do PSB.

*** A saída silenciosa de Dr. Emerson do Cidadania, partido que fundou em Sergipe, foi provocada pela impossibilidade de levar adiante seus projetos políticos.

Zezinho e o Podemos

O deputado Zezinho Sobral (ainda Podemos) tem recebido convites para filiação de legendas aliadas ao Governo, mas não vai se manifestar até outubro.

*** Zezinho já colocou o cargo de presidente estadual do partido à disposição e espera decisão do Diretório Nacional.

*** Todos os presidentes municipais do Podemos em Sergipe também colocaram seus cargos à disposição, inclusive Vovô Monteiro, que presidia o partido em Aracaju.

*** Em carta enviada ao partido, Vovô Monteiro diz que “as mudanças realizadas pela Direção Nacional do Podemos, geraram mudanças substanciais e desvio reiterado do programa implantado no Estado”.

Depende de Belivaldo

Zezinho diz que a mudança de partido depende de duas coisas: “orientação do governador Belivaldo Chagas (PSD), que é o grande técnico de toda equipe.”

*** Definição das regras eleitorais, sobre a legislação, que acontece dia 02 de outubro. Até lá nenhuma decisão sobre mudança de sigla será tomada.

Eliane em reunião

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) participa do Encontro Comemorativo de Cooperação entre o Consórcio Nordeste, Embaixada da França e Agência Francesa de Desenvolvimento.

*** Eliane explica que é o segundo ano do termo de cooperação técnica entre a França e Estados do Nordeste.

Heleno e almoço

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicano) não participou do almoço, na quarta-feira, entre o governador Belivaldo Chagas e André Moura, como chegou a ser noticiado.

*** Heleno Silva negou a participação no almoço, mas o radialista reafirmou. À noite se deu o desmentido formal.

*** – Não fui ao almoço, mas bem que gostaria de ter ido, disse Heleno sorrindo.

O quê será pior?

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz: “não sei o que é pior: um presidente tão estúpido que acredita em teorias conspiratórias de WhatsApp ou um tão canalha que inventa as teorias conspiratórias de WhatsApp”.

*** E conclui: “no final das contas dá no mesmo, são ataques diários contra a democracia. É uma doença que vamos curar no voto”.

Rogério e Cinemateca

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que “destruir a cultura é um dos pilares dos regimes nazifascistas e autoritários”.

*** – Boa parte da memória do cinema nacional brasileiro foi destruído nesse incêndio criminoso, pois foi alertado, disse.

*** – O governo comete mais um crime de prevaricação ao ignorar os alertas, disse.

