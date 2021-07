Belivaldo Chagas em Japaratuba dá ordem de serviço, bate bola com André Moura e diz que Zeca da Silva subirá mais um pouco

Por volta das 14:30 desta sexta-feira (30), ainda em Japaratuba, ao lado da prefeita Lara Moura e do vice, Hélio Sobral, o governador Belvaldo Chagas (PSB) disse que teve o “prazer de participar da reinauguração da praça Cleones Batista dos Santos, a praça da capela São Cristóvão, e do Clube Social Professora Rita de Cássia. Obras da gestão municipal que serão de grande importância e serventia para a população japaratubense”.

Da mesma forma, o governador Belivaldo Chagas aproveitou o momento para fazer “embaixadas” com uma bola que lhe foi passada, trocando passes com o ex-deputado federal André Moura (PSC), sendo assistido pelo deputado federal Fábio Mitidieri (PSB) e outras lideranças que compareceram à solenidade da ordem de serviço para a recuperação da rodovia que liga Pacatuba a Japaratuba. O ato foi prestigiado por várias lideranças da região e pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

Durante o seu discurso na solenidade de ordem de serviços, o governador Belivaldo Chagas citou o ex-deputado Zeca da Silva, que está numa coordenação da Secretaria Geral de Governo, dizendo que “em breve ele subirá um pouco mais”. Não deu detalhes sobre o que anunciara.

Também em seu discurso, o governador falou muito da importância do ex-deputado André Moura e se referiu à atual capacidade econômica de Sergipe, dizendo que o Estado está com a classificação “B de Belivaldo” e pode chegar a “A de André”, deixando claro o bom relacionamento com o ex-parlamentar e dando sinais de que os dois estão no mesmo bloco.

O almoço em Japaratuba foi muito concorrido, com a presença de políticos de todas as regiões do Estado. Em tom de brincadeira, Belivaldo disse que “não deu sorte em ter André Moura como Líder do Governo Federal”.

E acrescentou: “André Moura fez muito por Sergipe e por Aracaju”. E lembrou: “o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) é muito grato pels ação de André em favor da sua administração”. (Diógenes Brayner)