CRA-SE capacita conselheiros para agilizar processos da área de fiscalização

Seguindo o cronograma de atividades, o Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) reuniu um grupo de conselheiros para realizar a capacitação do sistema SEI, a fim de dar mais agilidade aos trabalhos realizados pela autarquia. O objetivo desse primeiro encontro foi de compartilhar as boas práticas e trocar experiências para aprofundar os conhecimentos, tornar as análises e pareceres dos processos de fiscalização mais céleres e com maior nível de segurança administrativa e jurídica.

A capacitação foi realizada pelos funcionários do órgão e pela assessoria jurídica. De forma bastante democrática, os conselheiros interagiram e participaram efetivamente do encontro. Estiveram presentes o presidente, Adm. Jorge Cabral; o vice-presidente, Adm. Gildson Mendes; o diretor administrativo/financeiro, Adm. Diego Oliveira; o diretor de Fiscalização, Adm. Daniel Almeida; além dos conselheiros Adm. Max Dosea e Adm. Renan Tavares.

Para o presidente, este é mais um passo para entregar um melhor serviço para os registrados. “A cada encontro realizado possibilitamos a prática de uma gestão pautada no conhecimento, sobretudo prático, neste caso em particular, quanto aos procedimentos internos baseados nas resoluções federais e no uso dos nossos sistemas de informações vigentes, com vistas a garantirmos uma melhor análise dos processos de fiscalização e registro. Diante disso, percebo o quão maduro todos nós ficamos em nível de compreensão, consciência e clareza das nossas responsabilidades perante esses processos”, disse o Adm. Jorge Cabral.

Por Danilo Cardoso

