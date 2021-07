Deputado busca recursos para a conclusão da rodovia Rota do Leite

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) realizou mais uma fiscalização nas rodovias estaduais de Sergipe na manhã desta quarta-feira (29). Acompanhado do senador Alessandro Viera e do vereador por Aracaju, Ricardo Marques e do vereador João de Bebé, de Gararu, o deputado esteve na SE 175, no trecho que liga as cidades de Nossa Senhora da Glória, Graccho Cardoso, Gararu e Porto da Folha.

De acordo com Georgeo, há muito tempo esta rodovia está inacabada. “Desde que essa rodovia foi iniciada, esse trecho conhecido como Rota do Leite nunca recebeu asfalto. Se fizermos as contas por baixo, tem no mínimo uns 40 anos. Precisamos buscar recursos junto à Bancada Federal para tentar viabilizar a conclusão desta obra, já que Belivaldo já nos disse que não tem como concluir esse trecho”.

O deputado explicou que fez o convite ao senador Alessandro após receber reclamações das pessoas que passam pela SE 175 diariamente. “Temos o hábito de fiscalizar algumas rodovias estaduais e a população que trafega pela Rota do Leite nos procurou para que nós também viéssemos conhecer esse trecho. Então, conversei com o senador Alessandro Viera para que ele nos acompanhasse até a rodovia e a partir daí, tentar recursos para a conclusão desta obra”.

O senador Alessandro Viera disse que vai tentar uma reunião com a Bancada Federal para tentar resolver essa questão. “Já tem mais de 40 anos que esta rodovia foi iniciada e este trecho da Rota do Leite nunca foi asfaltado e nós precisamos resolver essa questão. O governador já sinalizou que não tem como fazer esta obra e nós vamos mobilizar a Bancada Federal para uma conversa em que a gente se alinhe para destinarmos recursos para o asfaltamento da Rota do Leite”.

Fonte e foto assessoria