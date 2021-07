Deputados comemoram obras em rodovia de acesso a São Cristóvão

“São Cristóvão é uma cidade histórica e turisticamente tem um valor especial para Sergipe; essa estrada ligando a BR-101 a quarta cidade mais antiga do país vai contribuir para o desenvolvimento da região e a geração de emprego e renda”. A afirmação foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, na solenidade de assinatura da ordem de serviço para a reestruturação de parte da Rodovia SE-464, nesta quinta-feira, 29 no Alto da Divinéia.

De acordo com Luciano Bispo serão investidos com recursos do programa Pró-rodovias, mais de R$ 4,31 milhões nos 7 km de estrada. “Está de parabéns o governador Belivaldo Chagas por colocar em prática o que prometeu ao povo de Sergipe que é fazer os quase 800 quilômetros de estrada em Sergipe. O Pró-rodovias está andando conforme o governador havia prometido ao povo sergipano e esperamos que ele consiga mais recursos para fazer o Pró-Rodovias 3 e a Assembleia Legislativa possa aprovar e contribuir para que sejam feitas mais estradas para Sergipe”, acrescenta.

Também participaram da solenidade, os deputados Francisco Gualberto, Zezinho Sobral e Luciano Pimentel.

“Estou há um ano e meio sem participar de atividades presenciais; mas sei da importância dessa obra para a minha cidade, vim aqui prestigiar o evento, o governador Belivaldo Chagas em função das suas ações positivas em São Cristóvão e prestigiar o prefeito Marcos Santana e os amigos. Significa dizer que a partir de hoje inicia-se uma obra que quem vier para São Cristóvão pela BR-101 entrará na cidade com toda tranquilidade e quem vier pela rodovia João Bebe Água, está tranquilo e daqui uns dias quem quiser atravessar de São Cristóvão para Itaporanga D’Ajuda por Rita Cacete, também terá uma rodovia confortável”, comemora o deputado Francisco Gualberto.

O líder do Governo na Alese, Zezinho Sobral (PODE) destacou a importância da cidade histórica, que tem uma população significativa, a Universidade Federal de Sergipe e uma indústria. “Temos a obra da rodovia João Bebe Água concluída, o governo está implementando a estrada ligando Rita Cacete à BR-101 para fazer mais um acesso ao pólo industrial e agora a população terá a obra da entrada principal da cidade. É a valorização do Governo de Sergipe, daqueles que defendem o município de São Cristóvão e daqueles que representam na Assembleia Legislativa para a população que merece essa atenção especial”, entende Zezinho Sobral.

Para o deputado Luciano Pimentel, as obras são de uma importância muito grande para São Cristóvão, pois liga o município à BR-101. “Isso além de ser uma rota turística, a exemplo do turismo religioso, devendo ser denominada Rodovia Irmã Dulce, a nossa santa brasileira que já residiu a São Cristóvão e certamente essa obra ajudará a economia do município, facilitando a implantação de empresas que poderá gerar um grande número de empregos. O governador e toda a comunidade de São Cristóvão estão de parabéns por mais essa conquista”, destaca Luciano Pimentel.

Obra

O governador Belivaldo Chagas afirmou que as obras realizadas por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), as obras fazem parte do Pró-Rodovias, dentro do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe, com o objetivo de trazer além de maior segurança e trafegabilidade aos motoristas, mais desenvolvimento para a cidade histórica.

“Especialmente agora com o turismo religioso, beneficiado pela canonização da nossa Santa Dulce dos Pobres”, observa destacando que até dezembro todas as rodovias deverão estar em processo de conclusão, devendo acelerar após o período chuvoso. Ele disse ainda que o mais importante é que os recursos estão garantidos.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto disse que para Sergipe e para o município é de grande relevância por ser uma obra de uma cidade turística. “Agora, as pessoas terão mais uma entrada e uma saída, além do que essa rodovia foi executada há 49 anos, tendo sido feita apenas operação tapa buraco; então a sua vida útil já foi embora há muito tempo e está na hora de fazer essa reestruturação”, diz.

Construída há 49 anos

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana lembrou que a rodovia foi construída em 1972, no governo Lourival Batista. “Esse é um momento muito aguardado porque ela nunca foi recuperada como será agora, portanto é um momento de muita alegria para todos nós de São Cristóvão que estamos passando através do Governo Belivaldo Chagas, por um momento muito importante do ponto de vista roroviário em nosso município. Ele já inaugurou a João Bebe Água, está construindo o acesso de Itaporanga pra cá e agora essa rodovia de acesso a nossa cidade”, comemora Marcos Santana.

Segundo o deputado federal Fábio Reis, a rodovia revitalizada trará grandes benefícios principalmente para a área do turismo. “São Cristóvão é uma cidade turística e essas rodovias estão danificadas, mas agora com essa nova rodovia, tenho certeza que vai atrair mais turistas e trazer mais investimentos”, acredita Fábio Reis.

Invetimentos

Com extensão total de aproximadamente 7 km e com 8 metros de largura, serão investidos R$ 4.311.497,70 na obra. Os serviços de reestruturação compreendem a reciclagem com adição de brita (8.400,00 m³); imprimação (60.200,00 m²); pintura de ligação (56.000,00 m²) e camada em pavimentação asfáltica com vibroacabadora (5.376,00 toneladas).

Reestruturação facilitará o acesso até a sede da cidade

Será implantada sinalização horizontal e vertical com pintura termoplástica de faixas e zebrados; placas de sinalização vertical, tachas refletivas; executadas a drenagem completa e a base e sub-base em trechos específicos.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza