Energisa Sergipe recuperou mais de 21 mil MWh de energia até julho

Ligação clandestina é crime e coloca a população em risco

Mais de 21 mil megawatt-hora (MWh) de energia elétrica recuperados. Essa é a quantidade de energia que foi extraviada por meio de ligações clandestinas e intervenções ilegais no sistema de distribuição de energia elétrica, nos 63 municípios atendidos pela Energisa Sergipe. As irregularidades foram identificadas de janeiro a julho deste ano, causando prejuízos e, principalmente, colocando em risco a segurança da população.

O coordenador de Medição e Combate à Perda da Energisa Sergipe, Renan Accioly, explica que o furto de energia, conhecido como gato, é o ato de desviar ou puxar energia da rede elétrica, sem o conhecimento e a autorização da concessionária responsável e sem qualquer tipo de registro da energia consumida. Já a fraude consiste na manipulação dos equipamentos de medição, com o objetivo de reduzir ou “zerar” o faturamento efetivo de uma unidade de consumo.

Ambos configuram crime, conforme previsto no Código Penal Brasileiro, com pena que varia de um a cinco anos de prisão. Além disso, quem realiza tais procedimentos coloca em risco a própria vida e a de terceiros, podendo sofrer um choque elétrico e ainda causar a interrupção no fornecimento de energia para outros clientes.

“A rede elétrica é planejada para atender os clientes regulares e cadastrados nos sistemas da companhia. Os furtos e fraudes na rede impactam na qualidade do fornecimento de energia elétrica, na arrecadação de impostos e na receita da empresa, o que compromete os investimentos em melhorias e serviços. Consequentemente, onera todos os clientes que pagam a conta em dia”, acrescenta Renan.

Fiscalização

Para identificar as irregularidades, a Energisa Sergipe realiza inspeções periódicas, verifica denúncias de fraudes e analisa as situações em que as unidades consumidoras apresentam grandes variações de consumo. Como resultado das ações realizadas entre os meses de janeiro e julho, foram recuperados 21.405 megawatt-hora (MWh), valor que seria suficiente para abastecer a cidade de Nossa Senhora de Glória pelo período de um ano.

Na lista das ligações clandestinas e intervenções nos medidores estavam estabelecimentos comerciais, imóveis residenciais rurais e urbanos.

Constatada a irregularidade, além de abrir um Boletim de Ocorrência na polícia, a concessionária tem como cobrar os valores retroativos referentes ao período em que a pessoa usou a energia, mas não pagou, conforme prevê a Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O fornecimento de energia também é interrompido como medida de segurança até que a situação seja regularizada.

“A população, que é prejudicada por essas práticas, tem papel fundamental no combate a esses crimes, e pode ajudar denunciando pelos nossos canais de atendimento. A identidade de quem denuncia é mantida em total anonimato”, reforça Renan. A denúncia pode ser feita pelo Call Center 0800 079 0196 (ligação gratuita) ou pelo site www.energisa.com.br em Serviços Online > Mais Serviços > Denuncie Furto de Energia. A identidade de quem denuncia é mantida em total anonimato.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas