Estudantes sergipanos destacam-se na Olimpíada Brasileira de Biologia

Quando se fala em olimpíadas de conhecimento, o Centro de Excelência Master se destaca nos resultados. Os estudantes João Bruno e Lucas Góis, do Ensino Médio, foram premiados pela Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) com medalhas de ouro e prata, respectivamente, e um deles foi aprovado para participar da seletiva para a Olimpíada Mundial. A competição é promovida pelo Instituto Butantã e, desde o ano passado, está sendo realizada de maneira remota. Desde o ano de 2015, o Master é a única escola sergipana que aprova alunos para esta última etapa. Se aprovado na seletiva que contará apenas com 15 estudantes do Brasil, João Bruno poderá concorrer com jovens do mundo todo na Olimpíada Mundial de Biologia. Parabéns!

Volta às aulas no Master

O Centro de Excelência Master celebrou, na última quarta-feira (28), o retorno presencial das aulas deste segundo semestre. Cumprindo todos os protocolos de biossegurança, incluindo higiene e distanciamento social, os estudantes puderam voltar a frequentar o ambiente escolar de maneira híbrida, em escalas de revezamento. Da Educação Infantil ao Ensino Médio, os estudantes foram recepcionados pelas respectivas equipes pedagógicas, e o sentimento da comunidade escolar foi de alegria e boas expectativas para a retomada dos estudos presenciais e a conclusão do ano letivo de 2021.

Sobre o Centro de Excelência Master

Experiente na arte de ensinar, o Centro de Excelência Master está localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE) e conta com uma história de 21 anos dedicados à educação. Com infraestrutura pensada para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora de sala de aula e um corpo docente formado por destacados profissionais da educação de Sergipe, o Master figura, desde a sua criação, entre as instituições de ensino de maior prestígio no estado. Instituído sobre pilares éticos e culturais direcionados para a formação cidadã, tem como missão promover uma ação educativa integrada e inovadora, capaz de preparar crianças e jovens para atuarem como protagonistas da história contemporânea.

Assessoria de imprensa

