Força Tática prende suspeitos de tráfico no Inácio Barbosa

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, prendeu nesta quarta-feira (28) três indivíduos por tráfico de drogas no Inácio Barbosa.

Durante patrulhamento, os policiais foram acionados pelo CIOSP para verificar a situação. Ao chegar no local, foram identificados três suspeitos com as características relatadas.

Na abordagem, foi encontrado 03 trouxinhas de maconha e 20 trouxinhas de maconha, craque e cocaína escondidas próximas aos suspeitos, conforme descrevia a denúncia.

Diante do flagrante, os suspeitos foram conduzidos à delegacia para medidas legais.