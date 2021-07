Governo de Sergipe paga 2ª parcela do Programa Mão Amiga

Trabalhadores do corte da cana já podem realizar o saque em qualquer Agência ou Ponto Banese

Os trabalhadores do corte da cana inscritos no Programa Mão Amiga já podem, a partir desta sexta-feira (30 de julho), realizar o saque do benefício. O Governo de Sergipe já creditou os R$ 583.560,00 equivalentes ao pagamento da segunda parcela do Programa, que minimiza os efeitos do desemprego causado pela entressafra dos cultivos da cana e da laranja em Sergipe. De acordo com a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), 3.124 trabalhadores rurais estão sendo contemplados com o pagamento, nesta edição do Programa.

Segundo a gerente do Programa Mão Amiga na SEIAS, Auta Carvalho, o saque dos R$ 190 equivalentes à segunda parcela do benefício pode ser feito em qualquer agência ou Ponto Banese. “Se a pessoa mora em um lugar onde não tem agência, a exemplo de Muribeca e Maruim, pode realizar o saque no ‘cash’ ou no Ponto Banese mais próximo, sem problema nenhum; basta estar com o cartão e a senha. O valor já está disponível para todos os inscritos”, explica. Anda de acordo com ela, as parcelas do Mão Amiga Cana são pagas no último dia útil de cada mês: a terceira em agosto; e a quarta e última parcela será paga em setembro.

Ao final das quatro parcelas, estima-se chegar a um investimento superior a R$ 2,3 milhões, oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Funcep. “O Programa de Transferência de Renda é executado pelo Governo de Sergipe há mais de dez anos, e foi criado para auxiliar as famílias que sobrevivem das lavouras de cana-de-açúcar no período em que ficam sem trabalho. Fazendo circular maior volume de recursos na economia dos municípios, favorece também o seu desenvolvimento”, afirma Ricardo Mascarello, diretor de Inclusão Produtiva e Cidadania da SEIAS.

Os 3.124 trabalhadores do corte da cana beneficiados nesta edição são de 20 municípios localizados na região sucroalcooleira de Sergipe: Aquidabã (com 74 trabalhadores), Areia Branca (318), Capela (685), Divina Pastora (72), Japaratuba (103), Japoatã (182), Laranjeiras (498) Malhada dos Bois (38), Maruim (112), Muribeca (132), Neópolis (56), Nossa Senhora das Dores (267), Nossa Senhora do Socorro (8), Pacatuba (104), Riachuelo (89), Rosário do Catete (15), Santa Rosa de Lima (52), São Cristóvão (56), São Francisco (93) e Siriri (170).