Governo e Ambev realizam visita técnica ao Terminal Marítimo no Porto de Sergipe

Encontro tratou de pontos para a possível instalação de um Polo de Malte no estado

Uma comitiva formada por gestores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), acompanharam diretores da Ambev em Sergipe em uma visita ao Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB). No local, a comitiva foi recepcionada por gestores da VLI Logística, empresa responsável pelo Porto, que os acompanharam para conhecer as instalações e estudar a viabilidade da implantação de um Polo de Malte no estado.

Durante o encontro, foram debatidas formas de realizar a implantação, bem como o planejamento de novos encontros para discutir a logística e até mesmo expandir a instalação para a participação de demais parceiros interessados.

De acordo com o secretário José Augusto Carvalho, a visita, além de apresentar a estrutura do Porto aos gestores da Ambev, objetivou observar como seria uma possível operação. “Queremos estreitar as relações para estabelecer uma parceria entre as empresas, afinal, a criação de Polo de Malte é uma grande oportunidade para Sergipe, visto que abasteceríamos todo o Nordeste e o Brasil com o malte produzido aqui em no Estado”, disse.

Já o presidente da Codise, José Matos, informou que a reunião abre portas para um “marco importantíssimo para o estado, pois com a implantação do Polo, Sergipe terá um crescimento significativo, tanto na geração de novos empregos, quanto na economia”.

Para o gerente comercial da VLI, Ítalo Leão, “é gratificante debater com Governo e empresas formas de colaborar com o desenvolvimento contínuo do Sergipe e prestar nossa contribuição nesse sentido, por meio das atividades que a VLI realiza no Estado.”

Participaram da visita, além do José Augusto Carvalho, e do presidente da Codise, José Matos, o diretor técnico da Codise, Abner Melo, o gerente regional da Ambev, Mário Marques, o relações institucionais, Lucas Baggi, e o gerente de Finanças, Mozart Greco Vila Nova. Representando a VLI estavam o relações institucionais, Elias Rezende.

Informações e foto ASN