Maísa Mitidieri leva demandas para o presidente da Cohidro

A deputada estadual Maísa Mitidieri (PSD), aproveitou o breve recesso do parlamento estadual para visitar a Cohidro (Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe) e levar algumas demandas que seu mandato vem recebendo do interior do Estado.

Na oportunidade a parlamentar foi recebida pelo diretor-presidente do órgão, Paulo Henrique, quando ela apresentou algumas reivindicações do vereador Geraldo de Catalão sobre o povoado Calitende, no município de Boquim.

O presidente da Cohidro se comprometeu em atender as demandas já a partir da próxima semana. “A deputada Maísa Mitidieri veio até a Cohidro com algumas solicitações sobre o povoado Calitende, em Boquim. Nossa equipe já colocou essas demandas na nossa programação e já vamos começar a atender”, assegurou Paulo Henrique.

A parlamentar agradeceu a postura do diretor-presidente que rapidamente atendeu o pleito daquela comunidade. “Desde já agradeço total disponibilidade para atender os nossos pleitos, o município de Boquim só tem a agradecer”.

Arauá

Na oportunidade, Maísa Mitidieri também se dirigiu a Cohidro acompanhada do ex-prefeito de Arauá, Ranulfo Santos, e do vereador Professor Rondinelle com demandas específicas do povoado Progresso, situado naquele município.

Por Habacuque Villacorte