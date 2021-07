Maquiadora sergipana é selecionada para representar marca em Sergipe

A personal bride Camila Abreu é selecionada para representar a Make More em Sergipe. A indústria de cosmético brasileira nomeia uma profissional em cada Estado para ser maquiadora técnica e embaixadora da marca na sua região, a escolha foi feita em relação ao trabalho profissional, engajamento e aceitação do público.

A maquiadora especialista em noivas é uma das referências da área, seus trabalhos são bastantes elogiados e procurados pelas mulheres. Camila Abreu é mãe, administradora, empreendedora, maquiadora, hairstylist e personal bride. A profissional atende no Studio montado no Salão 1985.

Em suas redes sociais, Camila comemorou bastante a escolha. “É com muita honra que venho trazer essa notícia maravilhosa para vocês! Recebi o convite para fazer parte do time de técnicos da @makemoreoficial representando o nosso estado Sergipe. Muito feliz em poder fazer parte dessa família e ainda poder ensinar a vocês a arte de maquiar com os produtos que eu amo e acredito muito!!! Em breve muitas novidades para vocês”, comentou.

O Salão 1985 Aracaju Beauty SPA fica localizado na Rua Manoel Espírito Santo, n° 610A, bairro Grageru, em Aracaju, ao lado do Colégio São Paulo, próximo à Avenida Hermes Fontes. Telefone para agendamento (79) 3019-1985 / 98123-7696.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso