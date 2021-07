Operação conjunta prende suspeito de tráfico em Lagarto

Policiais civis das 1ª e 2ª Divisões da Delegacia Regional de Lagarto, juntamente com militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), prenderam em flagrante Riclecio Ferreira Santos, conhecido como “Galego”, 30. Ele é investigado pela prática de tráfico de drogas no Campo da Vila, em Lagarto. A ação policial foi deflagrada no final da tarde dessa quinta-feira (29).

Segundo os delegados Allison Lial, Matheus Cardillo e Felipe Andrade, o suspeito já vinha sendo investigado pelo Setor de Entorpecentes da Delegacia Regional de Lagarto pela venda das drogas crack e maconha na localidade. “Diante do trabalho investigativo e das informações de populares relatando intenso tráfico de drogas na região, foi montada uma operação com policiais civis e militares”, ressaltaram.

Na ação policial, foram apreendidos três tabletes contendo substância semelhante à droga maconha, um pequeno tablete e sete buchas da mesma substância, três porções de crack, além de balança de precisão, rolos de plástico filme e papel laminado. A operação também apreendeu dinheiro, em notas fracionadas, e outros objetos. Parte do material estava enterrado no quintal da residência do suspeito.

Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto, onde já encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil também ressalta que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP