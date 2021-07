Polícia Civil divulga imagens de furto em uma loja de roupas na cidade de Itabaiana. Veja o vídeo

A Delegacia Regional de Itabaiana divulgou, nesta sexta-feira (30), imagens dos autores do furto a uma loja de roupas que ocorreu no último dia 7, na região central da cidade. O crime foi praticado por duas mulheres e um homem que pegam roupas infantis e, em seguida, saem da loja.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, as investigações foram iniciadas logo após o registro do crime. As imagens das câmeras de segurança foram analisadas e constatou-se que não era o mesmo grupo que praticava o mesmo crime e que já havia sido preso anteriormente na cidade de Propriá.

“Foi um furto ocorrido no dia 7, uma semana atrás, e os proprietários registraram o boletim de ocorrência no dia 10. Um grupo que furtava roupas em lojas foi preso em flagrante em Propriá, mas analisamos as imagens e, apesar da aparência física ser semelhante, não acreditamos que sejam os mesmos”, detalhou.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias que possam levar à localização dos suspeitos sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP