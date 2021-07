Polícia Militar prende homem por violência doméstica na zona sul de Aracaju

Policiais militares da 1ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/1° BPM) efetuaram, na manhã desta sexta-feira (29), a prisão de um homem acusado de agredir e ameaçar sua companheira com uma arma de fogo. O fato ocorreu no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju.

Segundo relato policial, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha, do tipo agressão e ameaça com uso de arma de fogo. Prontamente, deslocaram-se ao endereço mencionado, identificando a vítima, que negou as agressões e ameaça por parte de seu companheiro.

A guarnição percebeu sinais de agressão no pescoço e mão esquerda da vítima e, após revista autorizada à residência, localizou uma arma de fogo calibre 32 com munições intactas escondida na parte superior de um guarda-roupa.

Durante identificação inicial, o autor do fato informou dados pessoais incorretos, sendo comprovada a falsidade ideológica na Delegacia de Assistência a Grupos Vulneráveis.

Fonte e foto SSP