Prefeito de Barra recebe comissão dos aprovados no concurso

O prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Jorge Macedo, recebeu nesta quinta-feira, 29, no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, uma comissão formada por aprovados em diversos cargos no Concurso Público. Na oportunidade o Prefeito, acompanhado dos Secretários Municipais de Governo, de Educação e de Planejamento, prestou esclarecimentos sobre a convocação e explicou como a administração conduzirá o planejamento para as futuras convocações.

O concurso número 1/2020, foi homologado pelo prefeito, Alberto Macedo, em 13 de abril deste ano, e nos dias, 23, 27, 28 e 29 de julho, foram chamados 81 para assumirem os cargos, mas destes 76 foram empossados. Esses tinham todos os requisitos estabelecidos no edital de convocação. Assumiram até o momento profissionais das seguintes áreas: agente comunitário de saúde, agente de endemias, assistente social, condutor de ambulância, técnico de enfermagem urgência, técnico de enfermagem, biomédico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo engenheiro civil, arquiteto e enfermeiro.

Durante a reunião, o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, garantiu a comissão dos aprovados que todos eles serão convocados dentro do prazo legal do concurso, que é de 2 anos. Esse chamamento seguirá o planejamento feito pelos técnicos de cada área. “Esse encontro permitiu a troca de informações. E eles compreenderam a atual situação. Deixei claro que todos os aprovados, dentro dos números de vagas estabelecido no edital do concurso, assumirão seus respectivos cargos. Trocamos contato com os representantes e manteremos um constante diálogo sobre o fluxo das convocações”, ressalta o prefeito Alberto Macedo.

Foto assessoria

Por Andréa Oliveira