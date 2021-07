Prefeito Edvaldo Nogueira recebe homenagem da Marinha

O prefeito Edvaldo Nogueira foi homenageado, na tarde desta quinta-feira, 29, pela Capitania dos Portos de Sergipe. O gestor recebeu do vice-almirante do 2º Distrito Naval Bahia-Sergipe, Humberto Caldas Silveira Junior, o diploma e medalha Amigo da Marinha, em reconhecimento aos serviços prestados à Marinha do Brasil. Também participaram da homenagem, ocorrida no gabinete de Edvaldo, o capitão de Mar e Guerra Guilherme Conti Padão, o novo comandante da Capitania de Portos de Sergipe, que será empossado nesta sexta-feira, 30, o capitão de Fragata Luciano Maciel Rodrigues, e o suboficial-mor da CP-SE, Jacson Marcondes Batista Santos.

“Fico muito feliz pela homenagem. Sei da importância das Forças Armadas como instrumento da defesa nacional, e, neste cenário, a Marinha possui um papel fundamental, não somente na defesa da nossa costa, mas no sentido de colaborar com o desenvolvimento do nosso país. Por isso, é motivo de orgulho para mim, como cidadão, receber esta comenda”, destacou o prefeito.

Edvaldo também enalteceu o fortalecimento da parceria entre a Capitania e a Prefeitura, nos últimos anos, sobretudo no enfrentamento à pandemia. “Em Aracaju, temos uma grande parceria com a Capitania dos Portos, temos alunos das escolas municipais que desenvolvem atividades juntamente com a Marinha, atividades estas que os permitem conhecer, que os estimulam. Além disso, contamos com o grande apoio da Capitania dos Portos e do Exército no combate ao coronavírus, seja na vacinação dos aracajuanos, com o drive do 28º Batalhão de Caçadores, seja na distribuição dos kits de alimentação para os estudantes da rede municipal. Então, só tenho a agradecer por esta parceria que tenho certeza, será cada vez mais fortalecida”, salientou.

Ao entregar a medalha ao prefeito, o vice-almirante do 2º Distrito Naval Bahia-Sergipe, Humberto Caldas Silveira Junior, definiu o gesto como “um agradecimento pelas ações” de Edvaldo “não apenas como prefeito, mas como homem”. “Um cidadão que tem ajudado a Marinha a cumprir sua missão. Muito obrigado e parabéns”, reiterou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga