Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro entrega praça no Parque dos Faróis

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), entregou na noite desta quinta-feira, 29, a Praça da Árvore, localizada no conjunto Parque dos Faróis. A Lei Municipal de número 1.476, de 7 de abril de 2021, de autoria da vereadora Jeane Tavares, também garante que a praça é uma homenagem à dona Terezinha da Conceição, uma moradora antiga do conjunto, que faleceu aos 76 anos.

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo, comemorou mais uma conquista para o Parque dos Faróis. “Hoje estamos realizando esse sonho, que só foi possível devido à união e comunhão de todas as Secretarias. Essa é uma obra com recursos próprios, feita pelos servidores e funcionários da própria prefeitura. Temos nos dedicado para o Parque dos Faróis, conseguimos fazer um recapeamento asfáltico, de aproximadamente 12 quilômetros. Também conseguimos reformar as duas praças que já existiam e entregar esse presente para comunidade. Só podemos agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo aqui”, disse o prefeito.

O secretário da Infraestrutura, Eliel Felipe, ressaltou a importância da obra para a comunidade. “A praça conta com uma área de convivência para que as famílias e toda a comunidade possam se confraternizar. O prefeito já autorizou a construção de mais outra praça, localizada no Marcos Freire I, próximo ao Sesi. Se der tudo certo, dentro de 30 a 45 dias, essa obra também vai ficar pronta”, ressalta Eliel.

CONQUISTA

O montador de móveis, Thiago Abner de Oliveira Santos, morador do Parque dos Faróis há 38 anos, foi acompanhado do filho, de 6 anos, para conhecer a nova praça. “Moro aqui desde que nasci. Nasci e me criei aqui no Parque dos Faróis. A situação daqui era precária. Esse lugar era muito feio. Agora, sim, está muito bonito. Hoje tenho um lugar para levar meu filho, antigamente não tinha. Antes meu filho brincava na lama, na rua, agora o lazer está garantido”, destaca Thiago.

Lenita da Conceição é moradora do conjunto Jardim. Por ser comerciante, ela está sempre à procura de lugares movimentados para poder comercializar os produtos que vende. “Nós comerciantes precisamos ter mais espaços para poder trabalhar e vender nossos produtos. Agora com essa nova praça, que vai ter muitas crianças e famílias reunidas, teremos mais uma opção para vender o nosso material”, disse Lenita.

