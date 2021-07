Prefeitura retoma atendimento geral na UBS Onésimo Pinto

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue monitorando diariamente os números de novos casos de cocid-19 na capital, para além de direcionar ações de enfrentamento, organizar o fluxo nas unidades com atendimento exclusivo a pacientes infectados pelo coronavírus.

Deste modo, diante da redução no número de novos casos, a partir da próxima segunda-feira, dia 2, a Unidade Básica de Saúde Onésimo Pinto, localizada no bairro Jardim Centenário, retomará o atendimento regular e a UBS Lauro Dantas, na mesma região, passará a receber pessoas com quadro de síndrome gripal ou suspeito de covid.

Com a reorganização do fluxo, a unidade Onésimo Pinto deixa de atender casos de síndrome gripal a partir desta sexta-feira, 30, e durante o final de semana passará por um processo de desinfecção antes de voltar aos atendimentos clínicos.

“A baixa procura de pacientes sintomáticos e a alta procura de pacientes com necessidades clínicas, fez com que a Secretaria fizesse a mudança. A Unidade Básica de Saúde Onésimo Pinto, que é uma UBS com seis equipes e atende todo o território do Jardim Centenário, vai voltar ao atendimento regular da população. E a UBS Lauro Dantas, que é uma unidade menor e fica na mesma região, passará a atender como unidade de síndrome gripal, e todos os usuários dessa UBS serão direcionados para o atendimento geral, na UBS Onésimo Pinto”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Nos últimos seis meses, enquanto unidade referência para síndrome gripal, a UBS Onésimo Pinto atendeu 33.949 pessoas, e considerando os dois últimos meses, houve uma queda de 30,7% na procura por esse atendimento na unidade. Além dessa queda na demanda, também foram considerados para esse redirecionamento o espaço físico e a quantidade de equipes entre as unidades. São seis equipes de saúde da família na UBS Onésimo Pinto e duas na Lauro Dantas.

Atendimento covid

Com a reformulação do atendimento covid na rede de saúde da capital, pessoas com sintomas de síndrome gripal ou suspeita de covid-19 serão atendidas nas Unidades Básicas de Saúde: Lauro Dantas (Jardim Centenário); Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa) e UBS José Machado de Souza (Santos Dumont).

Nessas unidades, o usuário com sintomas passa por avaliação médica e em seguida, é feita a notificação e o teste RT-PCR. Usuários que não apresentam sintomas suspeitos de covid-19 e necessitam de atendimento na Atenção Primária, podem buscar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua região.

Para casos mais graves, o Município segue ofertando atendimento exclusivo 24h nos contêineres instalados nas áreas externas das Unidades de Pronto Atendimento Fernando Franco e Nestor Piva.

Foto André Moreira