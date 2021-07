Procon Aracaju divulga pesquisa comparativa de preços dos itens da cesta básica

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) divulgou nesta sexta-feira, 30, mais uma pesquisa comparativa de preços dos itens que compõem a cesta básica.

Os preços de 49 produtos foram avaliados em dez estabelecimentos da capital. “O objetivo desse levantamento comparativo é possibilitar ao consumidor aracajuano um monitoramento de mercado, estimulando o consumo consciente”, comenta Igor Lopes, coordenador do Procon Aracaju.

A pesquisa compara o preço de produtos separados em cinco categorias: alimentícios, laticínios e frios, horta e pomar, higiene pessoal e limpeza doméstica. “Analisando os dados da tabela o consumidor pode observar a variação de preços e optar pela melhor opção de compra”, destaca Igor.

Entre os itens alimentícios básicos, o que apresentou maior preço foi o óleo de soja, que varia de R$8,39 a R$7,29; o feijão carioca, com maior preço de R$8,49 e menor preço de R$5,75; e o café, variando de R$4,99 a R$3,99.

O coordenador explica que não compete ao Procon regular preço máximo dos produtos, mas o órgão pode coibir se for verificado abusividade no valor dos itens. “O Código de Defesa do Consumidor proíbe que os fornecedores elevem sem justa causa o preço dos produtos, então esses dados são utilizados por nossa equipe durante as ações de fiscalização, a fim de verificar se algum estabelecimento apresenta conduta abusiva”, complementa Igor.

Clique aqui e confira os dados completos da pesquisa.

Da assessoria