São Cristóvão convoca população que tomou vacina Astrazeneca/Fiocruz até 15 de maio

A secretaria de saúde de São Cristóvão está convocando todas as pessoas que tomaram a vacina Astrazeneca contra a covid-19 até o dia 15 de maio para tomar a segunda dose do imunizante a partir desta sexta (30). Além dessa convocação, nesta sexta (30) a população geral sem comorbidades com 31 anos ou mais está sendo vacinada no município junto aos grupos prioritários e as lactantes que pariram em dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021. No final de semana (31/07 e 01/08) a vacinação ocorrerá apenas para grupos prioritários e segundas doses.

Em São Cristóvão, a vacinação das segundas doses está garantida a todos que tomaram a primeira dose no município. Basta procurar um dos 10 pontos de vacinação disponíveis na cidade com a identidade e o cartão de vacinação (no caso de segunda dose). Para quem for tomar a primeira dose os documentos são: identidade, comprovante de residência de São Cristóvão, CPF ou cartão SUS.

Para ficar totalmente imunizado contra o coronavirus é preciso completar o esquema vacinal, ou seja, tomar as duas doses do imunizante, para garantir proteção efetiva contra formas graves da COVID-19. É importante que a segunda dose seja aplicada no prazo adequado, pois ao passar do prazo de aplicação, têm-se uma redução da eficácia da vacina.

A maioria das vacinas aplicadas no Brasil necessita duas aplicações, com exceção da vacina Janssen, que é dose única. Cada laboratório tem um prazo diferente entre as doses, por isso, é preciso ficar atento à vacina recebida e ao prazo estipulado no cartão de vacinação.

Confira os pontos de vacinação durante a semana, que funcionam das 9h às 12h e das 13h às 16h (ou até acabarem as doses).

– UBS Masoud Jalali (Rosa Elze);

– UBS Mariano Nascimento (Rosa Maria);

– Escola Glorita Portugal (Eduardo Gomes);

– UBS Jairo Teixeira (Centro);

– UBS Irônia Maria Aragão (Romualdo Prado);

– UBS Sinval José de Oliveira (São Gonçalo);

– UBS Raimundo Aragão (Divineia);

– UBS Saúde Luiz Alves (Luiz Alves)

– UBS Antônio Florêncio (Tijuquinha)

– Caps João Bebe Água

Locais de vacinação no fim de semana ( 9h às 12h e das 13h às 16h ou até acabarem as doses).

– UBS Masoud Jalali (Rosa Elze);

– Escola Glorita Portugal (Eduardo Gomes);

– UBS Jairo Teixeira (Centro);

– CAPS João Bebe Água (Rosa Maria)

– CAPS Valter Correia (Alto da Divineia)

