Sérgio Reis tem encontro com o ex-presidente Michel Temer

Na manhã desta sexta-feira, 30, o presidente estadual do MDB, Sérgio Reis, esteve com o ex-presidente Michel, em São Paulo, dialogando sobre política nacional e também o cenário em Sergipe.

Outra pauta importante foi o fortalecimento do MDB nos estados, também sobre a possível mudança da legislação eleitoral e a reformulação do programa ” Uma ponte para o futuro” que aborda o que se tem de mais consensual dos estudos econômicos, com buscas à eficiência estatal, liberdade, crescimento econômico e enriquecimento da nação.

“É fortalecendo os laços e reafirmando parcerias que a gente consegue trazer benefícios para os sergipanos”, disse Sérgio Reis nas suas redes sociais.

