Uninassau Digital promove cursos gratuitos com psicólogo Rossandro Klinjey e empreendedora social Ana Fontes

Aulas acontecem nos dias 02 e 04 de agosto e abordam temas sobre ressignificação profissional, mercado de trabalho e carreira; Inscrições estão abertas até o dia 01 de agosto, por meio do link.

O Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), instituição pertencente ao grupo Ser Educacional, líder de mercado no Norte e Nordeste do país, por meio da UNINASSAU DIGITAL, promove, nos dias 02 e 04 de agosto, aulas gratuitas para abordar temáticas sobre ressignificação profissional, mercado de trabalho e carreira.

No dia 02 de agosto, às 19h, o especialista convidado será o Rossandro Klinjey, palestrante, escritor e psicólogo clínico. Fenômeno nas redes sociais e autor de vários livros, sendo os mais recentes: “As cinco faces do perdão”; “Help: me eduque!”; e “Eu escolho ser feliz”. O tema central do bate-papo será: Aprenda sobre ressignificação profissional, mercado de trabalho e carreira.

No dia 04 de agosto, também às 19h, Ana Fontes, empreendedora social, fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME, pesquisadora de gênero e especialista em empreendedorismo feminino, será a convidada para abordar o tema Empreendedorismo e Mercado de trabalho.

Todos os participantes receberam certificado e as são vagas limitadas. Para se inscrever, basta acessar o link. Inscrições liberadas até o dia 01 de agosto. A UNINASSAU DIGITAL conta com a parceria do UOL EdTech, maior empresa de tecnologia para educação do Brasil.

Sobre o UOL EdTech

O UOL EdTech é a maior empresa de tecnologia para educação do Brasil. Foi criado em 2017 com o objetivo de transformar a vida das pessoas através de uma educação mais acessível, de qualidade e adequada ao mundo digital. Desde então, desenvolve plataformas de aprendizagem e conteúdos educacionais para empresas, instituições de ensino e pessoas. O UOL EdTech integra o Grupo UOL – a maior empresa brasileira de conteúdo, tecnologia, serviços e meios de pagamentos digitais.

Sobre a UNINASSAU

O Centro Universitário Maurício de Nassau, mais conhecido por sua sigla UNINASSAU, está entre as principais instituições de ensino superior do Brasil, mantida pelo grupo Ser Educacional (*). Fundada em 2003, no Recife, em Pernambuco, a Instituição possui representação em mais de 50 cidades, das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, nas formas de ensino presencial e EAD. Em seu currículo possui centenas de cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogos e de extensão nas mais diversas áreas do conhecimento.

Link de inscrição: UNINASSAU | Curso Gratuito Atualização, Ressignificação e Desenvolvimento de Competências Profissionais

