Prefeitura de Aracaju reduz horário do toque de recolher e mantém o escalonamento das atividades comerciais

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na tarde desta sexta-feira, 30, com o Comitê de Operações Emergenciais (COE) para discutir as novas medidas de combate ao novo coronavírus em Aracaju. Após a análise dos novos dados epidemiológicos da pandemia no município, que continua apontando queda progressiva no índice de internações e no número de óbitos, ficou definido que a capital manterá o toque de recolher às sextas-feiras e sábados, mas agora com a redução do horário – de 00h às 5h. A medida se adequa à resolução estadual e passa a valer já nesta sexta, 30, conforme decreto municipal 6.519/2021.

Desta forma, nos dias de toque de recolher, bares, restaurantes e estabelecimentos similares estão autorizados a funcionar até às 23h. Também ficou definido pelo comitê municipal a manutenção do escalonamento do funcionamento das atividades comerciais. A atualização também autoriza a abertura de parques de diversão, circos e similares, desde que limitada a capacidade total a 50%, respeitados os protocolos sanitários e o horário do toque de recolher. Já a realização de shows e eventos de lazer coletivo permanece proibida.

“Estamos apresentando resultados muito positivos e isso é fruto do trabalho desta equipe multidisciplinar da Prefeitura, que tem somado esforços para combater a pandemia. Já são várias semanas com a redução do número de internações, de novos casos e de óbitos, o que nos deixa imensamente felizes. Isso revela que, todas as medidas adotadas até aqui foram acertadas. Além disso, a vacinação segue mostrando sua eficiência, pois é a imunização que causa o impacto mais significativo no enfrentamento à doença. Tudo isso nos permite adotar medidas mais flexíveis, como a redução do horário do toque de recolher e a autorização de funcionamento de parques de diversão e circos, ao mesmo tempo em que seguimos intensificando a testagem da população e a fiscalização do cumprimentos dos protocolos sanitários”, destacou o prefeito.

Escalonamento

Com a manutenção do escalonamento do funcionamento das atividades comerciais, os estabelecimentos localizados no Centro da cidade funcionam de 9h a 19h. Shoppings centers, centros comerciais, galerias e lojas de departamento funcionam de 10h às 22h. Bares, restaurantes e similares poderão funcionar todos os dias, mantendo ocupação máxima de 50%, com fechamento às sextas-feiras e sábados, 23h, e sem restrição de horário de domingo à quinta.

Supermercados, minimercados e estabelecimentos congêneres estão autorizados a abrir às 6h, para o recebimento de mercadorias, e para o atendimento ao público de 8h às 23h. Agências bancárias iniciam os atendimentos às 9h e encerram às 15h, com exceção para pagamento de benefícios relacionados à covid-19. Mercados municipais funcionam de 6h às 17h.

Dados epidemiológicos

Segundo os dados apresentados na reunião, Aracaju continua apresentando queda progressiva no índice de internações, comparando as últimas oito semanas. Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria do município está em 8,3%. O atual cenário também aponta o declínio no número de óbitos, com uma queda de 63%, comparado às últimas seis semanas.

Foto Gustavo Rocha/PMA

AAN