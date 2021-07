Aracaju vacinou mais 1.735 pessoas contra covid-19 nesta sexta

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em continuidade à campanha de imunização contra covid-19, vacinou, nesta sexta-feira, 30, mais 1.735 aracajuanos. Na fase atual, por faixa etária, o cronograma contempla a população de 29 anos de idade.

Na capital sergipana, 339.832 mil pessoas já receberam a primeira dose do imunizante contra covid, o que representa 51,1% de toda a população da cidade.

A serviços gerais Railane Rodrigues, 29 anos, chegou cedo à Universidade Tiradentes (Unit) para receber a primeira dose do imunizante, feliz por ter sido alcançada pela campanha de vacinação antes de perder algum familiar.

“Eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui. Receber a imunização é muito importante para mim e minha família. Muitos não conseguiram chegar até aqui, então fico aliviada”, diz.

Infelizmente, a engenheira civil Mariele Sales, 29 anos, não teve a mesma sorte que Railane. Imunizada na Universidade Maurício de Nassau (Uninassau), ela vê no avanço dos números de vacinados a oportunidade de superar finalmente a crise sanitária.

“Estou bastante aliviada porque perdemos um membro da família para o vírus. Receber essa dose traz bastante alegria, é uma esperança de dias melhores”, explica.

Para o pedreiro Israel Matos, 29 anos, a imunização significa um pouco de tranquilidade para executar o seu trabalho, agora que as atividades comerciais voltaram a ser permitidas.

“Receber a vacina é muito importante, eu me sinto um pouco mais seguro, ainda mais na área em que eu trabalho, nas obras com muita gente. Agora estou mais tranquilo”, frisa.

A celeridade com que a administração municipal tem aplicado as vacinas pegou a vendedora Alice Rodrigues, 29 anos, de surpresa. Ainda assim, ela não titubeou e procurou um dos pontos fixos para se imunizar.

“A vacinação é fundamental. Minha expectativa é que a gente possa sair dessa situação difícil, que vem destruindo as famílias. O ritmo de vacinação está legal, eu achei que demoraria mais para me imunizar, então poder tomar a dose hoje foi uma ótima notícia”, ressalta.

Cronograma

Avançando com a campanha municipal de vacinação, os aracajuanos de 28 anos poderão se vacinar no sábado, dia 31, no domingo, dia 1º de agosto e na segunda-feira, dia 2. Este público poderá receber a primeira dose em em sete pontos fixos, das 8h às 16h: Aracaju Parque Shopping (bairro Industrial); Uninassau (Avenida Rio de Janeiro); Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (bairro Bugio); Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia); Externato São Francisco de Assis (bairro Suissa) e Shopping Riomar (Coroa do Meio). É necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa. No domingo, dia 1º, a Unit não estará funcionando como Ponto de Vacinação devido a uma manutenção interna, voltando a vacinar normalmente na segunda-feira, dia 2. A UBS Augusto Franco funcionará como ponto de primeira dose somente no domingo.

Grávidas e puérperas

Grávidas e puérperas acima de 18 anos poderão se dirigir ao auditório Antônio Vieira Neto (das 8h às 16h), localizado na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos, apresentando um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a gestação ou o puerpério (exame de sangue, ultrassom ou caderneta da gestante).

D2 CoronaVac

Os aracajuanos que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac no mês de junho e que ainda não receberam a segunda, também devem completar o esquema vacinal no Auditório Antônio Vieira Neto (das 8h às 16h), localizado na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos. Para a segunda dose, é necessária a apresentação do cartão de vacina, do documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Antecipação D2 Astrazeneca

Na capital sergipana haverá antecipação da D2 da Astrazeneca para quem foi vacinado com a D1 de 8 a 12 de maio. Essas pessoas poderão receber o reforço no drive-thru da Sementeira que não precisa código para segunda dose, das 8 às 17 horas e nas Unidades Básicas de Saúde Edézio Vieira de Melo e Hugo Gurgel, das 8h às 16h, neste sábado e domingo.

Durante a semana de 02 a 06 de agosto, as pessoas poderão completar o ciclo vacinal, com o imunizante que estará disponível no drive do Parque da Sementeira e nas UBSs Edézio Vieira de Melo; Roberto Paixão; Marx de Carvalho; Augusto Franco; Eunice Barbosa e Manoel de Souza.

Antecipação D2 Pfizer

Também será antecipada a aplicação da segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira de 4 a 11 de maio. Para esse público, o reforço do imunizante será disponibilizado no posto itinerante do Parque da Sementeira e no Externato São Francisco, de sábado, 31, até sexta-feira, dia 6. É preciso levar o cartão de vacinação, comprovante de residência e documento com foto.

