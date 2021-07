Belivaldo elogia trabalho de André e diz que Edvaldo foi feliz na parceria 

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD-SE), assinou na manhã desta sexta-feira, 30, a ordem de serviço para reconstrução da rodovia SE-226 que liga a BR-101 às cidades de Japaratuba e Pirambu. O investimento superior a R$ 13 milhões é uma obra que integra o Pro-Rodovias, Programa de recuperação da economia “Avança Sergipe”. A solenidade foi realizada no povoado São José, em Japaratuba.

Em seu discurso, após a assinatura da ordem de serviço, Belivaldo destacou as qualidades de André Moura, como “um político que na época em que foi líder do governo no Congresso Nacional conseguiu a liberação de recursos federais para obras de infraestrutura. O prefeito Edvaldo Nogueira teve a felicidade de fazer uma parceria administrativa com André e receber um grande volume de verbas para transformar Aracaju num canteiro de obras”, exemplificou.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT-SE), disse que fica muito feliz com a chegada de André Moura para a base do governo. Tenho com André um sentimento de gratidão por tudo o que ele fez pelo povo da capital, contribuindo muito na viabilização de recursos para obras estruturais da cidade. Ele trabalha muito por Sergipe e pela população. Sergipe ganha muito com André no governo”, frisou.

Quem também elogiou o presidente do PSC foi o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD-SE). “André representa um dos políticos mais influentes em Brasília e mesmo sem estar no exercício de um mandato na Câmara Federal continua ajudando na captação de recursos para o estado. Nosso agrupamento cresce muito com André”, disse.

A prefeita de Japaratuba, Lara Moura, dividiu com os demais políticos a alegria de ter André, seu marido, ajudando tanto o estado. “André está conversando com o governador e vai ajudar muito na viabilização de verbas para realização de obras. Após o seu mandato de deputado federal André seguiu trabalhando por Sergipe, pensando no melhor para o seu povo”.

Para a prefeita de Japaratuba, a reconstrução da rodovia é a obra dos sonhos de uma região. “Vai impulsionar o turismo, criar novos serviços, movimentar o comércio e gerar emprego e renda para Japaratuba e Pirambu. Serei eternamente grata ao governador Belivaldo Chagas por esta obra”, agradeceu.

Já o prefeito de Pirambu, Guilherme Melo, assinalou que “os turistas vão voltar a frequentar as praias do município e essa nova rodovia vai contribuir para escoar os pescados para outros estados”. Ainda segundo Guilherme, essa obra será importante para a retomada da economia em Pirambu. “Meu amigo André foi decisivo para a viabilidade dessa obra junto ao governador Belivaldo”.

PREFEITOS COMEMORAM

A chegada de André nessa união por Sergipe, foi comemorada pelo prefeito Gilson Andrade do município de Estância. “André é nome que fortalece o grupo e vai contribuir para a gestão do governador Belivaldo.

Outro prefeito que ficou animado com essa união foi Iggor Oliveira, de Poço Verde. “O comprometimento de André é um exemplo a ser seguido na política sergipana. Ele ajuda aliados e adversários, porque na verdade ele pensa no bem estar da população”.

PESO DO EVENTO

A importância da obra de reconstrução da rodovia SE-226 movimentou o mundo político de Sergipe. Estavam presentes no evento deputados federais e estaduais, o presidente da Federação dos Municípios de Sergipe (Fames), Cristiano Cavalcante, prefeitos e vice-prefeitos, vereadores de diversas cidades, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Josenito Vitale, e a jornalista Ana Alves, representando a senadora Maria do Carmo (DEM-SE). Todos foram prestigiar o governador Belivaldo Chagas e cumprimentar o ex-deputado André Moura.

UNIÃO POR SERGIPE

André Moura adotou um tom de equilíbrio ao analisar a sua parceria com o governo. “Esta união com o governador Belivaldo Chagas por Sergipe, tem o objetivo claro de ajudar as pessoas que mais precisam de políticas públicas. Vamos trabalhar muito com Belivaldo nessa retomada da economia, na recuperação de empregos e geração de renda”.

Do povoado São José, Belivaldo, André, Mitidieri e Edvaldo seguiram com a prefeita Lara até a sede de Japaratuba. Eles participaram das inaugurações da praça Cleomenes Batista dos Santos (praça de São Cristóvão) e do Clube Social Professora

Rita de Cássia. Ao tomar conhecimento que a prefeita Lara Moura reconstruiu 21 praças e urbanizou a sede do município e os povoados, os políticos comentaram que o DNA de trabalho de André é o mesmo de Lara.

