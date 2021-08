Cabo da policia militar se envolve em acidente e é levado para Corregedoria da PM

Uma guarnição da 6ª CIPM (CHACAL) foi acionada por volta das 5 horas deste sábado (31) pelo CIOSP para averiguar uma ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo em via pública, nas proximidades da rua Dom José Tomaz, bairro São José, em Aracaju.

As informações são de que um veículo foi localizado com o suspeito, um cabo da policia militar no interior do veículo, momento em que fora realizada a abordagem ao condutor.

Conforme relatos de pessoas que presenciaram os fatos, o motorista estava visivelmente alterado e com alguns ferimentos no rosto em decorrência de uma colisão frontal com outro veículo que estava estacionado.

Ele foi identificado como sendo policial militar de Sergipe e, no momento da abordagem e recolhimento de seu armamento, teria ameaçado e desacatado os operadores da segurança pública que atendiam a ocorrência, desobedecendo e resistindo à ordem de prisão, sendo necessário o uso de algemas.

Testemunhas relataram que o militar estava acompanhado da esposa e que havia discutido com ela. O veículo foi recolhido do local por um guincho.

A ocorrência exigiu a presença de forte aparato policial devido o estado agressivo demonstrado pelo condutor do veículo.

Diante da situação, após a presença do Oficial de Operações da Rádio Patrulha, o suspeito foi conduzido para Central de Flagrantes e, posteriormente, para Corregedoria da Polícia Militar.