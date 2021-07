Denarc apreende 30 quilos de maconha tipo skunk e prende traficante em Nossa Senhora do Socorro

Em mais uma investida, policiais civis do Departamento de Narcóticos apreenderam cerca de 30 quilos de drogas em uma residência no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. A apreensão foi possível depois de investigações fetas pelo Denarc, que chegaram a Daiane dos Santos Moura, mais conhecida como Maga.

Os policiais realizaram diligências e abordaram um usuário, que havia acabado de comprar drogas na residência de Daiane. Com o usuário, foi encontrada uma trouxinha de maconha do tipo skunk, bastante conhecida pela maior concentração do princípio ativo THC e alto valor no mercado do tráfico. Os policiais então entraram na residência da investigada e lá encontraram toda a droga aprendida. Foram localizadas cocaína, a maconha do tipo skunk e balança de precisão.

Segundo o delegado André David, coordenador do Denarc, resta agora saber a origem da droga e se existem parceiros na distribuição na região de Nossa Senhora do Socorro. “Vamos manter as investigações para saber com quais pessoas ela pode estar envolvida no comércio de drogas na região”, reforçou André David.

Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo absoluto. Junto com as investigações das equipes do Denarc, as denúncias estão sendo fundamentais para tirar de circulação grupos que abastecem a capital, região metropolitana e cidades do interior com drogas.

Fonte e foto SSP