HMSI prepara Semana Mundial do Aleitamento Materno

A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a UNICEF denominam o Hospital Amigo da Criança, aquele que cumpre com os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno – que envolve procedimentos de gestão e práticas clínicas. O Hospital e Maternidade Santa Isabel além de cumprir com os 10 passos, realiza treinamentos de capacitação do manejo do aleitamento materno ao longo do ano, desde 2014.

Além dos treinamentos de capacitação, os profissionais do Posto de Coleta de Leite Humano do hospital, passam diariamente nos alojamentos conjuntos, ajudando e orientando as mães na amamentação. E em agosto, o incentivo ao aleitamento materno é ainda maior, por ser o mês conhecido como Agosto Dourado por incentivar a amamentação – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

Este ano, o Santa Isabel preparou uma programação especial para celebrar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que acontece de 03 a 06 de agosto. A programação contará com rodas de conversas, com orientações para conscientizar sobre a importância da amamentação e como ela pode contribuir para a sobrevivência, saúde e bem-estar do binômio, mãe e bebê. Além da programação da semana mundial, ao longo do mês, o hospital estará passando dicas e orientações para as pessoas sobre a importância do aleitamento materno. Confira o calendário:

03/08 a partir das 11h00 – Abertura da programação será com as mães presentes nos alojamentos conjuntos que receberão orientações e esclarecimentos sobre a amamentação.

04/08 e 05/08 a partir das 11h00 – Roda de conversa sobre a importância do pai ou acompanhante neste momento de amamentar o bebê e a responsabilidade de todos para o sucesso do aleitamento materno.

06/08 a partir das 10h00 – Encerramento da programação com o Mamaço e o Trem da Amamentação que percorrerá pela maternidade, incentivando as mães a amamentarem seus bebês.

ASCOM HMSI