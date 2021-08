Motoristas de carro fumacê são capacitados pela Funesa

Com a atuação do UBV (Ultra Baixo Volume) – carro fumacê no contexto da pandemia da Covid-19, a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), através da Coordenação de Promoção e Prevenção à Saúde (COPPS), realizou, nesta sexta-feira, 30, uma capacitação para os motoristas do UBV a fim de abordar e atualizar conhecimentos sobre o Sistema único de Saúde (SUS) e as políticas públicas de saúde.

Na oportunidade, o enfermeiro e analista técnico da Copps/Funesa, Messias Alves, discorreu sobre o processo de implantação do SUS e fez um comparativo sobre o antes e depois do serviço. “O conteúdo envolveu os princípios básicos/organizativos, o que precisa ser melhorado, os desafios dos profissionais de saúde, a participação popular, etc. Também fomentamos a reflexão de como nós, enquanto profissionais de saúde e cidadãos, podemos contribuir para melhorias, para buscar um SUS mais justo e promover um serviço mais acessível para a população. Essa atividade é importante porque, ao atuar na saúde, é necessário respaldo e conhecimento para esclarecer dúvidas da população e facilitar o processo de trabalho”, destacou.

Presente na capacitação, o motorista de UBV Adenilton dos Santos Gonçalves, afirmou que o conteúdo agrega além do ambiente de trabalho. “A capacitação proporcionou novos aprendizados e conhecimentos necessários aos trabalhadores da saúde. Atuamos com uma função específica, mas é necessário aprender sobre a base da saúde pública”, disse.

Segundo a referência técnica de Promoção e Prevenção à Saúde da Funesa, Valdelíria Carvalho, a capacitação foi pensada para que os motoristas conhecessem mais sobre o SUS e como o serviço atua. “Enquanto trabalhadores do SUS, eles precisam conhecer o espaço, como funciona, a formação do SUS, as Políticas Públicas, para quando estiverem em trabalho, eles tenham entendimento do que é esse Sistema. Sempre buscamos fazer esse tipo de capacitação para qualificá-los cada vez mais”, disse.

Fonte e foto Funesa